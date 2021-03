Rita Dalla Chiesa vs Vauro “Scrivi caz*ate”/ “Cambia nazionalità, ne avremo 1 meno”

Rita Dalla Chiesa si è scagliata contro Vauro Senesi, aizzando una polemica riguardante un vecchio post del noto vignettista. Nel 2018, quindi tre anni fa, quando al ministero degli interni vi era Matteo Salvini, Vauro aveva pubblicato una sua foto con scritto “Anche io sono italiano, purtroppo”. Nel post si leggeva: “Salvini discrimina anche tra cittadini italiani. Se potete postate una vostra foto con questa scritta”, riferendosi all’intenzione del leader della Lega di effettuare un censimento fra i rom.

Fatto sta che questo scatto è tornato recentemente di moda sui social, non si sa bene per quale motivo, forse sulla scia delle polemiche legate ai recenti insulti a Giorgia Meloni, fatto sta che è giunta anche a Rita Dalla Chiesa che è intervenuta, scrivendo su Twitter: “Era italiano anche mio padre e chi, come lui, con le loro morti hanno permesso che tu potessi scrivere certe ca**ate senza che nessuno ti prenda a calci. Cambia nazionalità, così salvi la tua libertà d’espressione. E noi avremo un ‘italiano’ come te in meno”,

RITA DALLA CHIESA VS VAURO: QUALCUNO LE FA NOTARE CHE IL POST E’ VECCHIO…

Numerosi gli utenti che hanno commentato il post di Rita Dalla Chiesa, che spesso e volentieri ha parlato dell’operato del padre, il grande Generale Dalla Chiesa. C’è chi ad esempio ha scritto “Io lo detesto”, e ancora “Gli consiglio un biglietto di sola andata verso un qualche paese comunista, regime che a lui piace tanto, come Cina o Corea del Nord. Sarà felice lui e soprattutto noi, che festeggeremo pure”. Ad un certo punto è intervenuto un utente che ha fatto notare alla conduttrice la data del post: “Prendere una foto di Vauro di 3 anni fa che aveva un senso ben preciso e sbatterla oggi sui social per attaccarlo.. Rita mi permetta di dirle che non dovrebbe cadere in queste trappole social”. Lei non si è comunque scomposta ed ha replicato: “Purtroppo le idee di Vauro non cambiano. Peccato, perché è una persona intelligente”.



