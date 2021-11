“Rita De Michele uguale a Mara Venier”/ Signorini stupito dalla mamma della Cipriani

La 22esima diretta del Grande Fratello Vip vede per Francesca Cipriani l’arrivo di un’altra sorpresa. Dopo la proposta di matrimonio del suo fidanzato Alessandro, sua mamma Rita De Michele entra in Casa per incontrarla nella Love Boat. Prima del toccante momento, Alfonso Signorini si collega come sempre con l’ospite fuori dalla porta rossa della Casa di Cinecittà anche per mostrarla e presentarla al pubblico. Nel vederla, però, Signorini appare stupito: i lunghi capelli biondi, gli occhiali e alcuni tratti del volto della mamma della Cipriani ricordano al conduttore una collega e cara amici. Chi? Mara Venier! “Sembra proprio la Mara Venier! – ammette infatti stupito, per poi aggiungere – È identica!” In studio anche le opinioniste condividono il pensiero di Signorini, non è però lo stesso per il popolo del web, che non sembra trovare una così accentuata somiglianza tra le due donne.

