Rita De Michele, mamma Francesca Cipriani/ Preoccupata per le nozze con Alessandro?

Dopo la visita del suo fidanzato Alessandro, Francesca Cipriani questa serà riceverà un’altra bellissima sorpresa: l’ingresso in Casa della sua mamma. Rita De Michele è pronta a fare capolino al Grande Fratello Vip per incontrare la sua amata figlia che proprio pochi giorni fa versava lacrime per lei: “Voglio la mia mamma, mi manca”, dichiarava infatti in diretta.

Questa sera sarà per lei l’occasione non sono di rivederla ma anche di sapere ciò che pensa della proposta di nozze ricevuta dal fidanzato Alessandro proprio nella Casa del Grande Fratello. Con tanto di prezioso anello, l’imprenditore le ha chiesto la mano di fronte a tutta Italia. Francesca ha accettato e, mostrando l’anello a favor di telecamera, si è subito rivolta alla mamma, sperando sia felice per lei e per questo passo importante.

Francesca Cipriani incontra la mamma Rita De Michele al Grande Fratello Vip

Questa sera Francesca Cipriani saprà se la sua mamma Rita De Michele è contenta della proposta di nozze da lei ricevuta da Alessandro Rossi al Grande Fratello Vip e cosa ne pensa del ragazzo. Sarà però anche l’occasione per le due di parlare del loro rapporto e ribadirsi il profondo affetto che le lega. Ricordiamo che proprio la signora Rita è stata al fianco di sua figlia nei momenti più difficili, in particolare quando Francesca ha vissuto una brutta storia d’amore con un uomo che è arrivato a metterle le mani addosso. Non ci resta che munirci di fazzoletti e attendere il toccante momento di questa sera al Grande Fratello Vip.

