Rita Ora mostra capezzoli a carnevale Notting Hill/ Video, mise “vedo non vedo” e…

Rita Ora dà spettacolo preparandosi per il Carnevale di Notting Hill, la grande festa di strada che da anni si tiene a West London e in cui la comunità giamaicana e caraibica locale esplode in una festa di colori e di suoni: e nelle ultime ore, attraverso il suo profilo Instagram, la 29enne artista pop britannica ma di origini albanesi si è scatenata pubblicando una serie di Storie in cui mostra non solo la sua provocante “mise” che non lascia molto spazio all’immaginazione dei propri followers ma gioca anche a beneficio della telecamera, esibendosi in un “twerking” che ha mandato in visibilio non solo i suoi fan tanto che il video è stato ben presto diventato virale ed è stato ripreso (ovviamente) anche dai principali tabloid inglesi. Il suo abito delle tonalità del rosa infatti era una rivisitazione molto personale del cosiddetto “vedo-non vedo” dato che nel video si riescono a intravedere non solo i capezzoli ma anche le mutandine.

LA “MISE” MOZZIAFIATO DI RITA ORA SU INSTAGRAM

Tuttavia Rita Ora, nome d’arte di Rita Sahatciu, non si è limitata a mettere in mostra le sue generose forme nelle Stories apparse sul suo profilo Instagram ma, come detto, si è lanciata in un ballo scatenato che ha messo ancora di più in mostra le trasparenze del suo vestito tutto corredato di pois e elementi luccicanti e che denotavano l’assenza di reggiseno: non contenta si è esibita infatti davanti alla camera in un balletto sexy corredato con tanto di “twerking” (ovvero quel movimento ostentato del sedere proprio a beneficio dell’obbiettivo) in un appartamento che a quanto pare era accanto a quello di un suo amico che ha ripreso tutta la scena per lei. Va ricordato che l’ex giudice della versione inglese di X Factor non è certo nuova a colpi di testa del genere e a spogliarsi davanti alla telecamera, posando sovente inoltre sui propri profili social in abiti discinti o in vertiginosi costumi da mare.

