Carnevale 2019, è giovedì grasso/ Perché si chiama così? La festa nacque a Venezia

Il carnevale 2019 inizia ufficialmente oggi. E’ infatti giunto il famoso “Giovedì grasso”, il giorno che apre le celebrazioni della festa più pazza e divertente che ci sia, e che ci porterà lentamente fra rito romano e ambrosiano, fino a sabato 9 marzo, quando si chiuderà il tutto lasciando spazio ai quaranta giorni di Quaresima pre-Pasqua. Non sarà quindi raro, nella giornata odierna, incontrare per strada bambini mascherati che lanciano coriandoli e stelle filanti, e che si divertono assieme a mamma e papà. Anche i più grandi ovviamente approfitteranno del momento di festa, per mascherarsi e passare una serata insolita. Con il giovedì grasso si apre quindi il Carnevale 2019, che tendenzialmente si festeggia nei locali nel weekend successivo, per il rito romano, e in quello della settimana seguente per il rito ambrosiano. La domanda sorge spontanea: perché si parla di giovedì grasso? Semplicemente perché questo periodo era l’ultimo in cui si poteva mangiare la carne e i salumi (grasso appunto), prima dell’arrivo della Quaresima, e del digiuno.

CARNEVALE 2019, È GIOVEDÌ GRASSO

Da qui la parola giovedì grasso, martedì grasso e via discorrendo. La storia ci porta a Venezia, la patria del carnevale e il luogo dove ebbero origine le maschere della tradizione italiana. Nella splendida piazza San Marco, dinanzi alla basilica, era da tradizione festeggiare la vittoria della Serenissima, la repubblica veneziana, sul patriarca Ulrico; costui aveva provato ad approfittare della guerra fra Venezia, Ferrara e Padova, per attaccare Grado e costringere così il patriarca Dandolo a scappare. Per ricordare quella grande vittoria, ogni giovedì di carnevale si mozzavano le teste ai tori, un gesto che indicava la liberazione dagli ostacoli. La festa perdurò negli anni, e con il passare del tempo si arricchì di giochi e di eventi speciali fra cui l’antenato di quello che è il Volo dell’Angelo, forse lo spettacolo più noto e nel contempo più atteso, non solo in Italia, per quanto riguarda il Carnevale.

