Rita Pavone: “Artisti giovani? Mi piacciono Lazza, Ultimo, Irama”/ “A Sanremo ci torno solo da concorrente”

Rita Pavone cosa pensa degli artisti giovani: “Ecco chi mi piace”

Intervistata al Festival Del Cinema Di Venezia, ai microfoni di Superguidatv, Rita Pavone ha espresso il suo parere sugli artisti più giovani che stanno conquistando il panorama musicale. L’artista ha svelato chi di loro rientra nelle sue grazie: “Ci sono un sacco di artisti che mi piacciono come Lazza, mi piace Ultimo, Irama.”

Rita Pavone attacca Mengoni dopo le parole sulle famiglie Lgbt? "Megalomania"/ È polemica, poi chiarisce

E ancora: “La nuova generazione ha alcuni nomi che porteranno avanti un discorso. Poi ci sono dei nomi che durano solo il tempo di un tormentone e lì godono di quel momento ma non li metto nella mia classifica”. Pavone tesse poi le lodi di Angelina Mango, giovane talento di Amici: “Straordinaria come il padre. Il frutto non cade mai lontano dall’albero”.

Teddy Reno, marito di Rita Pavone/ Le polemiche dopo il matrimonio

Rita Pavone torna a Sanremo? “Ho un repertorio ricco di canzoni”

La cantante, ai microfoni di Superguidatv, ha svelato di non disprezzare l’idea di partecipare a un talent come Amici o X- Factor: “Di essere un coach sì perché credo di avere tutte le carte in regole per questo. Poi ho un naso, tutti dicono che sono un tartufo, nel senso che so annusare quelli che vinceranno. L’ho detto per i Maneskin, l’ho detto per il Volo. Ho sempre capito chi ha la marcia in più, quelli che non si fermano a un momento ma vanno avanti col pensiero, con la voglia di fare”.

Rita Pavone: "Illibata al matrimonio con Teddy Reno..."/ Il retroscena intimo

Per quanto riguarda Sanremo, Rita Pavone ha le idee molto chiare: “Se torno vado in gara, non mi importa niente di essere ospite. Ho un repertorio ricco di canzoni, un forziere di perle d’oro non nere, che non esistono per quello me le invento. Non mi importa come arrivo ma mi interessa partecipare. Ho dei bei brani, non so ancora cosa ha nella testa Amadeus. L’ultima volta che sono tornata a Sanremo, dopo 48 anni, lo devo a lui quindi lo ringrazio”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA