Rita Pavone “Giulia vincitrice Amici 2021? Meglio Alessandro”/ “Giornalisti? Nessun esperto di danza”

Rita Pavone vs Amici 2021: è polemica sull’esito della finale

Tra le persone deluse per come è andata la finale di Amici 2021 c’è pure qualche personaggio famoso che ha deciso di parlare apertamente. Ci riferiamo a Rita Pavone, che ha seguito l’ultima puntata del Serale, come del resto le precedenti, e ha commentato alcuni momenti sui social. La celebre artista non ha nascosto tutta la sua delusione per come si è chiuso il talento per Alessandro Cavallo. Il ballerino avrebbe meritato di più per lei: «Sono veramente dispiaciuta per Alessandro. Un talento vero. Speciale». Rita Pavone ha poi rivolto un attacco ai giornalisti e a chi li ha scelti: «Penso che tra le testate giornalistiche presenti avrebbero dovuto esserci anche degli esperti di danza, i quali invece di riferirsi ad una ballerina per la sua risata, parlasse del suo modo di danzare». Evidente la preferenza di Rita Pavone per Alessandro, che però non l’ha spuntata nella sfida con Giulia Stabile per la finalissima, che peraltro la ballerina ha poi vinto battendo Sangiovanni. Ma non è l’unica perplessa…

Rita Pavone “Disparità di talento tra ballerini e cantanti”

Sui social, infatti, si sprecano i commenti dei telespettatori riguardo l’esito di questa Finale di Amici che ha deluso le aspettative di molti, almeno stando alle reazioni. Alle critiche, dunque, si aggiungono quelle di Rita Pavone: «Fingere di non vedere che c’è una totale disparità di talento tra danzatori e cantanti sarebbe una menzogna», aveva twittato la cantante durante la puntata, quando ancora non era deciso chi avrebbe vinto per la categoria ballo. «Per una volta si dia a chi lo merita il giusto valore. Alessandro è straordinario e Giulia lo è altrettanto. Meriterebbero entrambi la finalissima». Invece ci è andata Giulia, che poi ha conquistato il titolo di vincitore di quest’ultima edizione, la ventesima, di Amici. E poi è arrivato il commento critico di Rita Pavone, che invece su Sangiovanni non si era sbilanciata con i giudizi durante l’ultima puntata del Serale. Visto che però il canto è il suo “campo” si è limitata ad un paragone: «Sangiovanni è il corrispondente maschile di Madame. Anche nella gestualità. Separati alla nascita».

#amici2021 Sono veramente dispiaciuta per Alessandro.Un talento vero.Speciale.Penso che

tra le testate giornalistiche presenti avrebbero dovuto esserci anche degli esperti di danza,i quali,invece di riferirsi ad una ballerina x la sua risata, parlasse del suo modo di danzare. — Rita Pavone Official (@Rita_Pavone_) May 15, 2021

