Rita Pavone: malattia, età e altezza/ La criticata storia col marito Teddy Reno, i figli Alessandro e Giorgio

Rita Pavone, dagli esordi al grande successo: età, altezza, malattia e marito della cantante

È il 1962 quando Rita Pavone fa il suo vero e proprio esordio nel mondo della musica italiana. Allora non aveva ancora vent’anni, eppure il suo talento è già più che sviluppato al punto da venire notata da un produttore italiano che decide di pubblicare sue canzoni. Un anno dopo, Rita Pavone ottiene un grande successo con brani come La partita di pallone, Il ballo del mattone, Datemi un martello, e non sa ancora che diventeranno brani cult della musica italiana.

Rita Pavone è nata nel 1945, l’anno prossimo compirà 80 anni ed è alta 1,53 metri. L’anno dopo l’uscita del suo primo album, che ottenne subito un grande successo, si fa conoscere anche per le sue doti attoriali, recitando da protagonista in sceneggiati come Il giornalino di Gian Burrasca, che la fa diventare celebre anche dal punto di vista televisivo.

Negli anni successivi al suo successo nella musica, Rita Pavone conquista un successo dietro l’altro, questo fino all’incontro e al successivo matrimonio con Teddy Reno. È il 1968 quando i due decidono di convolare a nozze, scatenando media e pubblico. Il celebre cantante è più grande di 19 anni rispetto alla Pavone e viene da un matrimonio e un figlio con un’altra donna. Una scelta che viene molto criticata dal pubblico di Rita Pavone e che per alcuni macchierebbe l’immagine che la cantante si era creata in quegli anni. La risposta a queste critiche è stato però proprio il rapporto con Rita Pavone e suo marito Teddy Reno hanno costruito nel tempo: ben 54 gli anni insieme e senza mai un allontanamento. Dal loro legame sono nati due figli: Alessandro e Giorgio Merk Ricordi.

Non sono mancati ostacoli nella vita di Rita Pavone, come la malattia che le è stata diagnosticata nel 2003 e a causa della quale è quasi morta. La cantante ha infatti raccontati che le si era formata una placca nell’aorta che aveva ostruito la circolazione e per la quale è stata urgentemente ricoverata. “Sono viva per miracolo”, ha rivelato poi Pavone in un’intervista di qualche tempo fa.











