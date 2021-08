Rita Pavone/ “Non ho paura di morire, mi aspetterà Dio”, “Teddy Reno fondamentale per me”

Rita Pavone torna in tv nei panni di giudice a All Together Now – Editing Estate, le repliche del talent show musicale condotto con grande successo da Michelle Hunziker su Canale 5. La cantante di “Cuore” e “La partita nel pallone” recentemente si è lasciata andare parlando della morte del fratello Cesare. Un momento davvero terribile della sua vita che l’ha spinta anche a lasciar perdere la carriera di artista per stare accanto al fratello. Le confessioni sono arrivate negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin dove la Pavone ha dichiarato: “da quando si è ammalato, non mi è importato più di niente…Mio fratello Cesare si è ammalato nel luglio 2018 e da lì non mi è più importato di niente. Gli sono rimasta vicino fino alla fine, è scomparso poco tempo fa. Da piccolo aveva avuto la poliomelite, ma per miracolo è guarito. Eravamo poveri, ma molto uniti e dignitosi”.

Non è mai facile dire addio a qualcuno che ami e la morte del fratello Cesare ha profondamente segnato la cantante. Intervistata dal settimanale Di Più però l’artista, famosa in tutto il mondo, si è soffermata a parlare proprio della morte rivelando: “non ho paura di morire, anche se la mia è stata una vita talmente bella che lasciarlami dispiacerà moltissimo, ma mi aspetterà Dio”.

Per Rita Pavone la fede in Dio è una cosa importantissima. “Dio è speranza, è forza. Credere in lui è qualcosa di inspiegabile, viene da dentro. Non c’è logica nella fede, per sentirsi bene si ha bisogno di credere in qualcosa di più grande di noi” – ha detto la cantante che oltre a credere nel Signore crede anche nella presenza degli angeli: “credo negli angeli, proteggono le persone fino alla fine”.

Infine impossibile non parlare dell’amore della sua vita Teddy Reno con cui è sposata da 53 anni: “è stato il giusto slinding doors. È una parte fondamentale della mia vita. Adesso, inizia a perdere la memoria, i 19 anni di differenza si fanno sentire. Ma la voce che ha, ancora canta a 94 anni”.

