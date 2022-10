Rita Rusic/ La fine del matrimonio con Vittorio Cecchi Gori e l’amore per compagno Cristiano Di Luzio

Rita Rusic ospite, l’amore per il compagno Cristiano Di Luzio e la polemica sull’età

Rita Rusic ospite di Verissimo da Silvia Toffanin. L’imprenditrice si racconta a cuore aperto tra vita professionale, successi e vita privata. Dopo la fine del matrimonio con Vittorio Cecchi Gori, la Rusic ha vissuto diversi flirt ma solo recentemente ha ritrovato l’amore accanto al compagno Cristiano Di Luzio di gran lunga più giovane di lei. Una differenza d’età che è stata spesso oggetto di critiche a cui la Rusic non ha mai dato importanza. La coppia è uscita allo scoperto partecipando ad una edizione di Pechino Express dove è stata criticata per aver partecipato con il suo toy boy. A distanza di anni però l’imprenditrice dalle pagine de Il Messaggero ha detto: “elle chiacchiere, ovviamente, me ne frego. Abbiamo ancora voglia di stare insieme, divertirci, emozionarci. Quando non ci sarà più tutto questo, non ci saremo neanche noi come coppia. Abbiamo noleggiato un’auto per fermarci dove ci pare. Potrebbe anche diventare un’estate da ricordare”.

Parlando proprio di estati ha rivelato alcune che porta nel cuore: “quella del 1999, in barca in Sardegna, quando da direttore artistico di Telemontecarlo 2 – la tv che avevamo appena acquistato – mi misi a vedere le videocassette di decine di serie. Rimasi fulminata da Sex and the city, che acquistai subito. Quella del 1997 sul set del film La vita è bella di Benigni, o del 1996 quando decisi di produrre Il ciclone di Pieraccioni. E poi mi ricordo anche la prima estate da separata, nel 2000, a Sabaudia. Fu una scelta dolorosa per tutti, a cominciare dai bambini. Per me fu anche la perdita di tutto il resto”.

Rita Rusic e l’ex marito Vittorio Cecchi Gori: “con la fine del matrimonio mi aveva fatto il vuoto intorno”

La fine del matrimonio con Vittorio Cecchi Gori è stato un durissimo colpo per Rita Rusic che improvvisamente si è ritrovata estromessa anche dalla casa di produzione cinematografica. “In pochi giorni fui tagliata fuori da ogni affare del Gruppo Cecchi Gori. In azienda non mi fecero entrare neanche per prendere le mie cose. Il telefono, che prima squillava senza sosta, si ammutolì. Sparirono tutti. Vittorio mi aveva fatto il vuoto intorno” – ha rivelato la ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha anche cercato quegli anni a riallacciare con l’ex marito – “gli dissi la verità: Insieme valiamo per tre, da soli mezzo. Siamo troppo fragili e facilmente attaccabili. Non mi ascoltò e mi fece la guerra. Ormai con la testa, e i vizi, era andato”.

A distanza di anni però tante cose sono cambiate e la Rusic è stra sicura di sè: “ho tantissima voglia di fare. Sono rientrata in Italia, dopo aver passato dieci anni a Miami, quando è scoppiato il Covid, e per il cinema è iniziata una crisi epocale: la gente non va più nelle sale e si sono imposte le piattaforme. Con loro non c’è confronto”. Infine parlando di film di successo ha detto: “il segreto? Eè sempre lo stesso: una buona storia. Originale, coraggiosa, folle. E ci vuole anche la generosità per dare spazio ai giovani. Bisogna rischiare, solo così arriveranno grandi sorprese e il pubblico tornerà nelle sale”.











