Rita Rusic Vs Adriana Volpe/ “La maestrina falla con Magalli, non rompere i cogli*ni”

Ancora scintille nella Casa del Grande Fratello Vip tra Rita Rusic e Adriana Volpe. Dopo la diretta del GF Vip pare proprio che tra le due continui l’ostilità e infatti, questa mattina, c’è stato un nuovo ed acceso scontro tra le due prime donne. In Casa si parla delle nomination e la Volpe confessa di aver votato Rita ma solo perché costretta a scegliere tra le donne. “Io, se ti posso dire la verità, ho votato te, ma non è che io adesso mi fisso su di te. – e specifica Nel senso che se tu passi la nomination e domani possiamo votare sia uomini che donne, non eri tra le mie attenzioni…”. La Rusic, durante il suo intervento, si gira però dall’altra parte ignorandola, cosa che porta la Volpe a dire: “poi magari se mi guardi sarebbe anche carino..”

Rita Rusic attacca Adriana Volpe al Grande Fratello Vip: “Maestrina!”

È a questo punto che Rita Rusic sbotta, non apprezzando affatto il tono usato dalla Volpe nei suoi riguardi. “Ma io non sono obbligata. Tu non puoi obbligare la gente a fare quello che vuoi perché non sei la maestra. – dichiara la produttrice, che aggiunge – Questo tono da maestrina a me non piace. Se si scherza io scherzavo, e ho un tono di scherzo con tutti – poi lancia la pungente frecciatina – però se tu mi devi fare la maestra così, falla con Magalli e non con me a rompere i coglio*i! Io sono stata già a scuola, son più vecchia di te e non ho bisogno di maestre.” La Volpe non coglie la provocazione e preferisce tenere i toni pacati, tuttavia continua a spiegare ciò che voleva intendere parlando delle nomination e, subito dopo, si sfoga con Pago e Paolo Ciavarro, raccontando la reazione per lei inaspettata della Rusic.





