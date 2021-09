SONIA BRUGANELLI VS ADRIANA VOLPE, LITE IN DIRETTA AL GF VIP/ “Non siamo amiche!”

La nuova puntata del Grande Fratello Vip si apre col faccia a faccia tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Il primo round parte con la spiegazione di Sonia dell’incontro con Giancarlo Magalli: “La realtà è che siamo andati in questo ristorante e c’erano quattro persone tra cui Magalli. Si è iniziato a parlare di TV, non è mancata qualche battutina… Mi ha chiesto anche di Adriana Volpe”. E ha così aggiunto: “Mi ha chiesto come mi trovavo, io ho detto che siamo molto diverse. Io ho fatto una foto, tu hai fatto video, cose…. Io ti ho scritto privatamente, tu l’hai voluto fare il pubblico.” Adriana Volpe, che intanto mangia i pop-corn, replica: “Tu sei libera di frequentare chi sono ma ci sono due persone importanti: la prima è che non siamo amiche”. Sonia conferma: “È vero che non siamo amiche, neanche ci conosciamo!” ​(Aggiornamento di Anna Montesano)

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: lite in diretta?

Ciò che molti hanno sospettato e sperato dopo quanto accaduto nelle ultime ore tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe accadrà realmente. Questa sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 6, le due opinioniste avranno un faccia a faccia, un confronto dopo lo scontro che le ha viste protagoniste in questi giorni. Ricordiamo che tutto è nato quando Sonia ha postato su Instagram una foto con Giancarlo Magalli.

È a tutti noto che tra lui e la Volpe non scorra buon sangue, tanto che in passato c’è stata più di una lite. Vedendo la Bruganelli col ‘nemico giurato’ di Adriana, soprattutto dopo le voci insistenti di un rapporto non disteso tra le due, è parso a molti come la prova definitiva di questa ‘guerra silenziosa’ tra le due, tanto che molti hanno segnalato immediatamente lo scatto ad Adriana. Quest’ultima non è rimasta in silenzio ed ha anzi subito replicato piccata alla collega.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: arriva il confronto in diretta al Grande Fratello Vip

“Oh, vedi quelle serate organizzate all’ultimo momento che belle che sono. Ma quanto son bellini?! Tanto. Dio li fa e poi li accoppia, ci vediamo lunedì”, ha risposto Adriana Volpe. La Bruganelli ha però replicato poco dopo: “Sono libera di farmi una foto con un collega di mio marito a cena”.

Sono però seguite presunte segnalazioni di chi era lì vicino a Sonia e Magalli a cena, secondo le quali la moglie di Bonolis avrebbe volontariamente voluto stuzzicare Adriana con la foto in questione. Fatto sta che ora c’è molto da chiarire e Alfonso Signorini non si lascia scappare l’occasione di un confronto in diretta al Grande Fratello Vip.



