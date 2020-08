Rita Speranza è morta/ Addio alla professoressa del pubblico parlante di Amici

Rita Speranza è stata per anni il terrore dei ragazzi di Amici. Quando il talent di Canale 5 aveva ancora “il pubblico parlante” durante la puntata settimanale pomeridiana in diretta, i ragazzi, dopo ogni esibizione, dovevano confrontarsi con questa parte di pubblico, sempre pronta a muovere loro una critica. Tra quelle più pungenti c’erano sicuramente le critiche di Rita Speranza. L’insegnante di Lettere napoletana trasferitasi a Roma, diventata sempre più popolare puntata dopo puntata, è venuta a mancare nelle ultime ore, all’età di 74 anni. Ad annunciarne la morte è stato il figlio Francesco con un post su Facebook in cui si legge: “A chi vorrà dare un ultimo saluto a mia madre i funerali ci saranno domani alle 10,30 alla Parrocchia San Virgilio di Via Paolo di dono, 218 per chi vuole anche a casa via del tintoretto 290. Vi abbraccio, Francesco”

Rita Speranza era la “terribile” professoressa del pubblico di Amici

Non è specificato come la signora Rita Speranza sia morta, ma in tanti si sono riversati sui social per farle un ultimo saluto. Oltre ad essere stata la ‘severa’ professoressa del pubblico parlante di Amici, la signora Speranza è stata anche attrice e regista teatrale. Si era poi allontanata dal mondo della televisione quando Amici ha deciso di chiudere la parentesi dedicata al pubblico parlante a favore dei commentatori professionisti, ovvero insegnanti appartenenti alla produzione che potessero assicurare agli allievi pareri strettamente tecnici. Da allora Rita Speranza non è più apparsa in televisione ma, ancora oggi, rimane un volto noto al pubblico appassionato di Amici.





© RIPRODUZIONE RISERVATA