Benedetta Parodi non ha certo bisogno di presentazioni, da anni infatti conquista tutti con il suo talento e il suo modo di fare, sono tantissimi i fan che la adorano e che la seguono quotidianamente. La nota ed amatissima conduttrice è nata il 6 agosto del 1972 ad Alessandria, si è laureata alla facoltà di Lettere moderne nel 1997 all’Università di Milano e due anni dopo è diventata una giornalista professionista.

Benedetta Parodi iniziò anche a farsi spazio nel mondo della televisione con la conduzione su Italia Uno di Studio Aperto e nel 2008 ha condotto Cotto e mangiato, dove si è fatta conoscere e amare sempre di più dai telespettatori. Tre anni dopo però ha deciso di lasciare Mediaset ed è approdata su La7 con la conduzione del programma ‘I menù di Benedetta’. Perché lo ha fatto? Le polemiche non furono poche, rivelò infatti che l’azienda non le faceva nessuna proposta e non la supportava. Dal 2013 è al timone di Bake Off Italia, la nota conduttrice si prepara ad affrontare la finale della dodicesima edizione del programma che andrà in onda stasera, venerdì 13 dicembre 2024. Nel corso della sua carriera ha anche scritto diversi libri.

Per quanto riguarda la sfera personale della conduttrice, da oltre venticinque anni è legata sentimentalmente a Fabio Caressa. I due sono convolati a nozze nel 1999 e dal loro amore sono nati tre splendidi figli: Matilde, Eleonora e Diego. Sul piccolo schermo e lontano dalle telecamere sono sempre apparsi molto complici e innamorati, la loro è una famiglia molto unita. In passato Benedetta Parodi ha raccontato come ha ricevuto la proposta di matrimonio, il noto giornalista di Sky le ha chiesto di sposarlo in volo mentre tornavano dagli Stati Uniti ma lei non ricordava nulla perché in quel momento aveva paura.

Nel 2000 Benedetta Parodi è rimasta vittima di un grave incidente che l’ha molto segnata, quello è stato un periodo della sua vita molto delicato e difficile ma ha sempre potuto contare sul sostegno e la vicinanza del marito. Ne ha parlato anche a Verissimo qualche settimana fa, quella sera era uscita a cena con degli amici e la loro auto si è scontrata con un altro veicolo. Chiamò il marito in piena notte per dirgli che aveva avuto un incidente e stavano per operarla.

La conduttrice ha raccontato che la botta fu molto forte, non ci vedeva più e si rese subito conto che si era fatta mala alla schiena, in quel momento pensò che si era rovinata la vita. A causa della frattura multipla del bacino e dei gravi problemi alla vescica Benedetta Parodi impiegò circa un mese per riuscire ad alzarsi dal letto.