Rita Wilson, moglie Tom Hanks/ Dal tumore al Coronavirus “mio marito sempre con me”

Anche l’attrice Rita Wilson è risultata positiva al Coronavirus. La moglie di Tom Hanks si trovava in Australia insieme all’attore 63enne quando hanno deciso entrambi di sottoporsi al test del COVID-19, come annunciato dalla coppia sui social. Rita, secondo quanto spiegato da Hanks, avrebbe avvertito brividi e un po’ di febbre, oltre che una strana stanchezza. “Ci siamo sottoposti al test per il Coronavirus ed è risultato positivo”, ha quindi fatto sapere il premio oscar tramite i suoi canali social. Rita Wilson da oltre trenta anni è sposata con il celebre attore americano. La loro è una delle unioni più invidiate di Hollywood e tra le più solide nel mondo della settima arte. Margarita Ibrahimoff – questo il suo vero nome -, classe 1956, ha debuttato nel mondo della recitazione quando è poco più che adolescente. Dopo le nozze con Hanks, nel 1988, l’abbiamo ritrovata in numerose pellicole che vedono proprio il popolare attore protagonista come Il falò delle vanità e Insonnia d’amore passando per Music Graffiti, che vede il premio Oscar al suo esordio alla regia. Tra le altre pellicole di successo citiamo anche Amiche per sempre, al fianco di Demi Moore, Rosie O’Donnell e Melanie Griffith.

RITA WILSON, MOGLIE TOM HANKS: CHI È, OGGI LOTTA CONTRO IL CORONAVIRUS

L’esordio nel mondo della produzione di Rita Wilson, moglie di Tom Hanks, avviene nel 2002 con la celebre commedia romantica scritta e interpretata da Nia Vardalos, Il mio grosso grasso matrimonio greco. Questo non ferma comunque la sua presenza sul set. Nel 2004 la ritroviamo in Nata per vincere, mentre l’anno seguente in The Chumscrubber. Insieme al marito nel 2008 è tra i produttori di Mamma Mia!, mentre un anno fa esatto ha ricevuto anche lei la stella sulla Hollywood Walk of Fame. Sul piano sentimentale, dal matrimonio con il noto attore sono nati Chester (nel 1990) e cinque anni dopo Truman. Molto attiva in ambito sociale soprattutto per quanto concerne cause legate al cancro ed ai bambini, la Wilson ha dovuto affrontare qualche anno fa la sua personale battaglia contro il tumore. Nel 2015 le fu diagnosticato un cancro al seno. Nell’ambito di una intervista confessò: “Ho avuto paura di morire. Sono stata benedetta dall’amore di mio marito che ho sempre avuto al mio fianco”. Ora, ancora insieme, si trovano ad affrontare una nuova sfida contro il Coronavirus.

