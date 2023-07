Riti voodoo e magia nera per convincere le trans brasiliane a prostituirsi/ 11 persone in manette

Riti voodoo per tenere soggiogate le vittime, come i transgender che dal Brasile arrivavano sul litorale domizio, a Caserta: sarebbero queste le tecniche che alcune persone metterebbero in atto per convincere donne trans a prostituirsi. È quanto scoperto dagli inquirenti della Direzione distrettuale antimafia, che dal Gip del Tribunale di Napoli hanno ottenuto undici misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati trans brasiliani, accusati di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, alla tratta di esseri umani e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di connazionali, come spiega il Mattino.

I reati prevedono oltre quindici anni di reclusione. Tra i destinatari, quattro sono detenuti nel carcere napoletano di Secondigliano. L’operazione è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Caserta ma altri arresti sono stati eseguiti in diverse città italiane compresa Roma. Tra gli arrestati anche persone che conducevano una vita normale e insospettabile come attività lavorative nei centri estetici. Alcuni avevano già precedenti, altri no.

Intimidazioni e minacce alle famiglie in Brasile