Ritorno al futuro – parte 1/ Su Italia 1 il primo capitolo della saga di Doc e Marty

Nel tardo pomeriggio di sabato 4 gennaio, Italia 1 proporrà alle ore 19.26 il primo capitolo di una serie entrata a pieno titolo nella storia del cinema. Il film si intitola Ritorno al futuro, è una commedia fantasy ed è stato realizzato negli Stati Uniti nel 1985, oltre che curato dalle case di produzione Universal Pictures e Amblin Entertainment. La fotografia è stata gestita da Dean Cundey, con il montaggio di Harry Keramidas e Arthur Schmidt, gli effetti speciali di Ken Ralston e Kevin Pike e le musiche di Alan Silvestri. La sceneggiatura è stata scritta da Bob Gale e Robert Zemeckis, che è stato anche il regista. Quest’ultimo ha conseguito il Premio Oscar e il Goden Globe nel 1995 come miglior regista per Forrest Gump, oltre ad essere apprezzato per le pellicole La morte ti fa bella, Forrest Gump e Le verità nascoste. Il cast vede come protagonista principale Michael J. Fox, performer di origine canadese che ha vinto quattro Golden Globe e cinque Emmy Awards grazie alla serie televisiva Spin City. Viene affiancato dall’americano Christopher Lloyd, noto per i film Qualcuno volò sul nido del cuculo, La famiglia Addams, Chi ha incastrato Roger Rabbit e Le avventure di Mickey Matson – Il codice dei pirati. Nel parterre, sono presenti anche Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson, Wendie Jo Sperber e James Tolkan.

RITORNO AL FUTURO PARTE I, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Ritorno al futuro è incentrata sul diciassettenne Marty McFly, fidanzato con la compagna di scuola Jennifer Parker. Dal carattere ritardatario ma generoso, ha il sogno di diventare una rockstar ma senza successo. La sua esistenza è noiosa e il suo miglior amico è un anziano noto col soprannome di Doc. Quest’ultimo ha realizzato una macchina del tempo apportando varie modifiche ad una vettura DeLorean, con lo scopo di spostare il suo cane avanti di un minuto nel tempo. Tuttavia, Marty viene spostato nel 1955, ossia trent’anni prima della sua epoca. Conosce la sua futura mamma Lorraine e si innamora di lei, prima di incontrare Doc da giovane. Nel frattempo, la macchina del tempo si rompe e non può essere riparata a causa della mancanza di plutonio. Marty cerca di far innamorare il suo futuro papà George con Lorraine e lo invita ad una particolare messinscena nella quale deve salvarle la vita. Alla fine, l’obiettivo di Marty diventa quello di tornare al suo presente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA