Ritorno di passione per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano/ I baci in giardino

Dopo alcuni giorni di tensioni tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sembra essersi nuovamente accesa la scintilla dall’amore. I due ragazzi ieri sera si sono lasciati andare ad alcuni baci appassionati all’interno del giardino della casa del Grande Fratello Vip 2021.

Alessandro Basciano ha messo da parte i dubbi che provava nei confronti di Sophie Codegoni nei giorni scorsi in cui le aveva chiesto di prendere una posizione: “Se tu non hai voglia, vai per la tua strada e io per la mia. Continua a essere coerente e credi in quello che dici. Io sono qui. Chi motiva, chi dice le cose belle sono io, non te. Ti piaccio? Vivimi”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ritorno di fiamma?

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non hanno resistito l’uno all’altra e Alessandro dalle vetrate della veranda ha scelto di cogliere di sorpresa la ragazza avvicinandosi ripetutamente per baciarla. La ragazza, dopo un momento di stupore, si è lasciata andare tra le braccia del ragazzo ricambiando i suoi baci.

Che sia un ritorno definitivo di fiamma per la nuova coppia del Grande Fratello Vip 2021 oppure solo un fuoco passeggero che potrebbe spegnersi nelle prossime settimane a causa delle incomprensioni tra i due? Dopo la puntata dello scorso lunedì Sophie Codegoni aveva ammesso ad Alessandro Basciano di ritenere strano il suo comportamento: “Mi guardi sempre con quegli occhi dubbiosi. Tu non vedi mai quello che io faccio per te”.

