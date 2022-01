Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si lasciano/ “Hai dei grossi limiti e…”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano appaiono sempre più distanti. Dopo la puntata, i due giovani si sono confrontati sulla loro relazione e ne è nato uno scontro. Alessandro Basciano ha ammesso di avere dei dubbi: “Questo tuo modo non si capisce se è dovuto dal fatto che sei in uno stato confusionale o dal fatto che non ti fidi della persona che hai di fronte”. Sophie Codegoni è apparsa già di morale soprattutto dopo aver notato un’incertezza da parte di Basciano. La giovane ammette: “Sono un po’ stanca. Penso di essere anche sottotono e in confusione. Io non ho più la forza di stare qui a giustificarmi”. Alessandro ha poi concluso la conversazione chiedendo a Sophie di prendere una posizione: “Sophie se tu non hai voglia, vai per la tua strada e io per la mia. Continua a essere coerente e credi in quello che dici. Io sono qui. Chi motiva, chi dice le cose belle sono io, non te. Ti piaccio? Vivimi senza che rompi sempre i co****ni””.

Sophie Codegoni fa notare a Basciano che il suo atteggiamento è strano: “Mi guardi sempre con quegli occhi dubbiosi. Tu non vedi mai quello che io faccio per te”. Alessandro Basciano replica allora di star rispettando i suoi tempi. Sophie ammette allora di avere delle paure e anche dei limiti. Basciano allora la guarda e sentenzia: “Infatti hai dei grossi limiti e per questo non posso affrontare serenamente questa relazione”. Sophie si sente provata e dice di non voler proseguire la conversazione: “Meglio rimandare a domani. Adesso non ho proprie le forze”.

Sophie Codegoni è poi scoppiata in lacrime. Prima di andare a dormire, Alessandro Basciano l’avrebbe piantata in asso dicendole: “Ufficialmente io e te non stiamo più insieme”. I telespettatori sono convinti che Basciano abbia tutto calcolato per insinuarsi nelle dinamiche di coppia tra Alex Belli e Delia Duran, prossima all’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Parlando con le inquiline, Sophie Codegoni ha mostrato le sue perplessità sul rapporto con Basciano: “Faccio un passo verso di lui, ma lui ne vede cento indietro”.

La stessa Sophie in realtà qualche giorno fa aveva ipotizzato lo scenario dei telespettatori alludendo alla possibilità che Delia corteggiasse Basciano: “E in più c’è la combo di Alessandro che gli piacciono le more, Delia è una bellissima donna. Aveva fatto la battuta sulla moglie, c’è questo astio con Alex… Alex viene e farà di nuovo i confronti. Delia proverà a sedurre un po’ Alessandro ed Alex verrà dentro per ricominciare con i litigi. A prescindere da tutto, in tutte e tre le opzioni mi confermano il fatto che era tutto studiato a tavolino”. Nelle ultime ore, Jessica ha manifestato disappunto anche per la vicinanza di Basciano a Jessica Selassiè: “Sono tante battutine, tante cose che mi danno fastidio. Non mi dà fastidio dire che è il mio fidanzato, se vogliamo dirlo diciamolo, perché ci sto benissimo e ho occhi solo per lui. Però non capisco il bisogno di dare un titolo e dirlo agli altri, visto che ci conosciamo da due settimane nonostante tra noi ci sia una grande complicità […] Io non mi preoccupo di chi dice che questo rapporto è finto, perché io so quello che provo”.



