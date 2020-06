Rivolta carcere Santa Maria Capua Vetere/ Agenti aggrediti dai detenuti

Pubblicità

Dopo l’episodio registrato ad aprile e le tensioni degli ultimi giorni, registrata una nuova rivolta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta. Come riportano i colleghi de Il Mattino, sei agenti della Penitenziaria sono stati aggrediti da due detenuti extracomunitari. I due malviventi, dopo aver dato alle fiamme la propria cella, sono stati portati in infermeria ed in quel preciso istante hanno iniziato ad attaccare gli agenti.

Il quotidiano campano evidenzia che tre agenti sono stati costretti a ricorrere alle cure dell’ospedale: uno di loro ha riportato un trauma cranico, dopo essere stato raggiunto da un colpo di sgabello. L’intera sezione è stata messa a soqquadro dall’azione violenta dei due detenuti, che sono stati ovviamente denunciati all’autorità giudiziaria. Il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia, ha chiesto accertamenti urgenti. Sul posto il Provveditore regionale della Campania, Antonio Fullone, e il vice capo del Dap, Roberto Tartaglia.

RIVOLTA CARCERE SANTA MARIA CAPUA VETERE: LA RABBIA DI SALVINI

«Ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni e dalla politica», la netta presa di posizione di Gaetano Napoleone, assistente capo della Penitenziaria, mentre i sindacati della Polizia Penitenziaria (Uspp, Osapp, Sinappe, Cisl, Uil e Cnpp) hanno messo in risalto che «il personale è stanco di subire aggressioni, per poi venire anche inquisito per tortura; i torturati siamo noi della polizia».

Arrivano le prime reazioni anche dal mondo della politica, Matteo Salvini si schiera al fianco degli agenti aggrediti e manda un messaggio al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: «Carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta): prima la rivolta in carcere, senza che un delinquente sia stato punito. Poi 48 poliziotti indagati per “tortura”, e stanotte altre violenze e altri poliziotti feriti. Basta, il limite è stato superato: ministro Bonafede, sveglia!». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore…



