Rkomi al Tim Summer Hits 2022/ Allontana il gossip con la musica, ma…

Rkomi, con la partecipazione al Festival di Sanremo 2022, ha conquistato una popolarità che prima non aveva diventando anche uno dei personaggi più seguiti dal mondo del gossip. Impegnatissimo con X Factor 2022 di cui è giudice con Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, Rkomi, questa sera, salirà sul palco di Rimini per la terza puntata del Tim Summer Hits 2022. L’artista farà cantare e ballare tutto il pubblico presente nel Piazzale provando ad allontanare il gossip che lo ha travolto nelle ultime settimane. Schivo e riservato, Mirko, questo il vero nome di Rkomi, non ama parlare della sua vita privata.

Nelle ultime settimane, tuttavia, complice una frequentazione con una giovane donna molto amata e famosa dal pubblico italiano, Rkomi si è ritrovato al centro di un clamore mediatico che, questa sera, l’artista proverà ad allontanare attraverso la musica.

Nelle scorse settimane, Rkomi è stato pizzicato in compagnia di Paola Di Benedetto con cui si era anche concesso una cena con Chiara Ferragni e Fedez che li aveva eletti come coppia dell’anno. Dopo essere stati pizzicati nuovamente insieme, i due non sono stati più avvistati fino alla notizia della fine della frequentazione. Del rapporto con Paola Di Benedetto, Mirko non ha mai parlato così come evita di parlare di tutti i dettagli della sua vita privata.

Desideroso di far parlare di sè per la sua musica, l’artista, questa sera, salirà sul palco del Tim Summer Hits 2022 per far dimenticare tutti i rumors che lo riguardano. I fan, tuttavia, non negano di voler sapere qualcosa in più del suo privato. Stefano De Martino e Andrea Delogu proveranno ad indagare?

