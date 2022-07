Tim Summer Hits 2022 Rimini, 3a puntata/ Diretta e scaletta: da Ermal Meta a Rkomi

Tim Summer Hits 2022, anticipazioni e diretta terza puntata da Rimini

Giovedì 14 luglio, in prima serata su Raidue, torna l’appuntamento con la grande musica del Tim Summer Hits 2022. Dopo le prime due puntate trasmesse da Piazza del Popolo a Roma e che hanno convinto tutti, questa sera, Stefano De Martino e Andrea Delogu, accoglieranno il pubblico della terza puntata del Tim Summer Hits 2022 da Rimini. La location del terzo appuntamento con la musica di Raidue è lo splendido Piazzale Fellini, dove in un’atmosfera magica diventato un punto di riferimento per il turismo romagnolo, i vari artisti che si alterneranno sul palco, regaleranno una serata di musica e leggerezza.

"Baby gang? Cabina di regia per analisi fenomeno"/ Prof Paganini: "Boom di disvalori"

Anche questa sera, Tim Summer Hits 2022 dovrà vedersela non solo con le repliche di Don Matteo, sempre leader negli ascolti, ma anche con quelle di Scherze a Parte. Dopo aver incollato, la scorsa settimana, 1.613.000 spettatori pari al 12.8% risultando il secondo programma più visto della serata, questa sera lo show musicale itinerante di Raidue riuscirà a fare meglio?

"Quarta dose dopo 120 giorni da infezione"/ Dott.ssa Pozzi: "Hub in difficoltà"

TIM Summer Hits 2022, la scaletta e i cantanti sul palco

Anche la terza puntata del Tim Summer Hits 2022 sarà ricca di grandi ospiti e artisti che, nel corso della serata, faranno cantare tutto il pubblico presente a Rimini. Spazio, dunque, a Biagio Antonacci, Arisa, Malika Ayane, Blanco, Boomdabash e Annalisa, Franco 126 e Loredana Bertè, Ghali, Gianmaria, Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini, J Ax, Achille Lauro.

E ancora Ermal Meta, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Raf, Francesco Renga, Rhove, Rkomi, Sam Ryder, Shade, Luigi Strangis. Nel corso della serata non mancherà un momento speciale con protagonisti gli amici Ermal Meta e Fabrizio Moro. Non mancheranno, poi, le incursioni dei comici che strapperanno una risata al pubblico, ma anche ai conduttori.

MARIA E CARLOTTA, MAMMA E FIGLIA CHI VUOLE SPOSARE MIA MAMMA?/ “Era ciò che volevo”

Come seguire TIM Summer Hits 2022 in diretta streaming

La terza puntata del Tim Summer Hits 2022 può essere seguito in diretta televisiva su Raidue, ma anche in streaming attraverso Raiplay sia collegandosi al sito che scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi. Lo show condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, inoltre, può essere seguita anche in radio attraverso RaiRadio2 e Radio Italia che sono le radio ufficiali dello show.

Sono inoltre previste le repliche su RadioItaliaTv il venerdì sera e il sabato mattina. Infine, ricordiamo che il Tim Summer Hits 2022 farà compagnia al pubblico di Raidue fino al 4 agosto. L’11 agosto, invece, andrà in onda un best of con le migliori esibizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA