Rkomi canzone “Insuperabile”/ Sanremo 2022: brano non puramente rap, un ibrido

RKOMI AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “INSUPERABILE”

Rkomi sulla sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo 2022, dove porterà Insuperabile, si è espresso parlando di un’occasione buona per alzare l’asticella del suo percorso artistico. Nello specifico, ha utilizzato il termine sfida correndo anche il rischio di perderci qualcosa. Ha inoltre aggiunto che la scelta di provare a partecipare alla celebre competizione canora nasce dalla voglia di provare nuovamente una sorta di sensazione di paura, alla ricerca di nuovi stimoli e con l’obbiettivo di superare se stesso.

In esclusiva per la Rai si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni riguardanti il brano che ha scritto per l’occasione, intitolato Insuperabile. Il giovane artista ha preferito lasciare un velo di sorpresa sul pezzo, scegliendo di limitarsi ad un piccolo e accennato accenno senza particolari spoiler. Nello specifico ha spiegato che lo stile del brano non sarà puramente rap, bensì un ibrido che rappresenterà più stili messi insieme. Per quanto concerne il contenuto e il significato sto del testo ha invitato i curiosi ad attendere l’inizio del Festival.

CHI È RKOMI: UN TALENTO PRECOCE SUBITO PROTAGONISTA

Il giovane rapper Rkomi è considerato tra i talenti più promettenti e ambiziosi nel suo genere, come dimostrato dai precoci successi ottenuti fin dai suoi primi passi nel panorama musicale. Il suo esordio è datato 2014 con l’album Calvairate Mixtape, che ha riscosso un discreto successo senza però incidere come accadrà con i progetti successivi.

La svolta nel suo percorso artistico avviene nel 2016 con l’album Dasein Sollen; l’ottimo feedback del progetto è confermato dalla certificazione di disco di platino dopo pochissime settimane grazie al brano Areoplanini di carta. Nel corso della sua breve ma intensa carriera vanta anche importantissime collaborazione, come quella con Elisa nel 2019 per il brano Blu. La consacrazione definitiva può essere considerata l’ultimo brano uscito nel 2021, intitolato Taxi Driver.

