Rkomi, flirt con Beatrice Quinta concorrente di X Factor 2022?/ “È scattato qualcosa”, la confessione…

Rkomi si è preso una cotta per una concorrente di X Factor 2022? Il giudice del talent di Sky ha confessato di essere rimasto ammaliato dalla presenza di Beatrice Quinta. La cantante nella scorsa puntata si è esibita sulle note di Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti. In quel momento però è successo qualcosa di inaspettato. La cantante si è avvicinata a Rkomi e i due si sono guardati fissi negli occhi. In quel momento il cantante avrebbe percepito qualcosa tanto che al termine dell’esibizione ha chiesto a Beatrice se anche lei aveva provato le stesse sensazioni: “Volevo chiederti se per te è successo lo stesso”.

In una clip resa pubblica sul profilo Instagram di X Factor 2022 il pubblico ha notato una strana intesa tra giudice e concorrente. Rkomi ha confessato di essere rimasto imbarazzato: “Sono un po’ imbarazzato, ieri quando ci siamo guardati mentre ti esibivi è scattato qualcosa dentro di me. Credo che qualcosa sia successo, volevo chiederti se per te è lo stesso”. La cantante all’inizio è rimasta titubante, poi però ha dato una risposta che lascia la porta aperta ad un’eventuale frequentazione: “Parliamone quando finisce X Factor, che dici? Potrebbe metterti in una posizione scomoda” ha risposto prima di provocarlo: “Anche se io sono fan delle posizioni scomode. Vuoi un abbraccio?”, ha risposto Rkomi.

Rkomi è single. Dopo la fine della frequentazione con Paola Di Benedetto, il cantante avrebbe voltato pagine e ora sarebbe desideroso di avviare una frequentazione con Beatrice Quinta. Nelle scorse settimane però il cantante aveva rinnegato la storia d’amore con la Di Benedetto sostenendo di essere stato aiutato “dal gossip” perché “troppo credulone”. Essendo l’ex Madre Natura stata accostata a Blanco ultimamente, Rkomi ha risposto alla domanda che tira in ballo la sua ex con queste parole, prendendo le distanze dal flirt che era scoppiato: “Di Blanco e Paola non so nulla. Il gossip non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no”.

A quel punto è arrivata la replica piccata della Di Benedetto: “Oggi terrò a me caro un vecchio detto che recita: Là dove parla l’ignoranza, l’intelligenza sorride in silenzio”, aveva detto in un video. Poche settimane fa i due si sono incontrati nuovamente a X Factor 2022 e l’imbarazzo sembrava essere evidente. I due non si sono rivolti nemmeno la parola. Segno che non sono rimasti in ottimi rapporti.











