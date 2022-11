Beatrice Quinta, X Factor 2022/ Ecco perché è tanto speciale

Beatrice Quinta, X Factor 2022: il pubblico convinto

La duttilità e versatilità di Beatrice Quinta sono state evidenti nel corso del suo tracciato a X Factor 2022, peculiarità che possono risultare essenziali al fine di riuscire ad avere un futuro non solo all’interno della competizione. Seguendo questo andamento è facile pronosticare un avanzamento convinto verso le fasi cruciali del talent. Anche il pubblico sembra essere di questo avviso; le opinioni presenti sul web dimostrano quanto la giovane sia tra i concorrenti preferiti di questa edizione. A colpire la maggior parte dei fan del programma è la semplicità con la quale riesce a trattare temi ed armonie con estrema duttilità e coinvolgimento. Sembra infatti riuscire a calarsi in maniera integrale nel mondo da rappresentare senza ostentare il minimo sforzo vocale e interpretativo.

L’inizio della nuova edizione di X Factor 2022 è stato senza dubbio sensazionale, come confermato dall’incredibile spettacolo offerto anche nel secondo appuntamento con i Live. Vedremo cosa accadrà stasera nel terzo e se la ragazza avrà la chance di andare ancora avanti.

Nel corso della puntata di giovedì 3 novembre di X Factor 2022 Beatrice Quinta è risultata tra i concorrenti più convincenti oltre che in linea con le ottime performance che le hanno garantito un posto nel roster di Dargen D’Amico. Per lei il giudice ha scelto Tutti i miei sbagli dei Subsonica, decisamente un brano difficoltoso sia dal punto di vista esecutivo che interpretativo. Le reminiscenze elettroniche sullo sfondo rock potevano essere un ostacolo non da poco per la resa artistica. La giovane è comunque riuscita a portare a casa la prova, con un’esecuzione esemplare e rivisitata in maniera del tutto personale.

Nonostante sia stata la prima ad esibirsi non è sembrato necessario rompere il ghiaccio vista la sicurezza e la consapevolezza ostentate durante la performance. A sottolinearlo è stata in particolare Ambra Angiolini; l’attrice si è complimentata in primis per le doti canore e successivamente per le spiccate capacità interpretative confermate anche in questo brano. Le fa eco Rkomi che ha applaudito la scelta di cambiare stile rispetto ai casting e alla prima esibizione. Fedez altrettanto netto nel giudicare in maniera positiva tutto il lavoro.

