Rob Garrison è morto/ Addio a Tommy di Karate Kid: problemi a reni e fegato

Rob Garrison è morto, diciamo addio al Tommy di Karate Kid autore anche di tante altre interpretazioni. Aveva 59 anni e non ce l’ha fatta dopo essere stato ricoverato per problemi a reni e fegato in West Virginia. La notizia era stata inizialmente diffusa da Tmz, sito americano che si occupa di spettacolo, poi è stata confermata dalla famiglia dell’attore. Sicuramente è un addio che fa male sia per l’importanza dei personaggi che aveva regalato sia per il fatto che era ancora abbastanza giovane. Al momento non si sa nulla di più preciso sulle sue condizioni fisiche e da quanto soffrisse di questi problemi.

Rob Garrison è morto, la sua carriera

La morte di Rob Garrison ci porta ovviamente ad elogiare la sua carriera. La sua avventura da attore era iniziata negli anni settanta, ma solo un decennio dopo ottenne il successo che lo consacrò agli occhi del mondo. Erano gli anni di Karate Kid, uscito al cinema nel 1984, e lui interpretava Tommy. Dopo questa avventura ebbe diverse altre opportunità per emozionare il pubblico di tutto il mondo. Prese diverse volte parte a serie cult come MacGyver e L’Ispettore Colombo. Di recente aveva preso parte alla serie Cobra Kai dove era tornato a interpretare proprio Tommy.

