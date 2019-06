Karate Kid 4/ Su Tv8 il film con Hilary Swank e Pat Morita (oggi, 10 giugno 2019)

Questa sera, lunedì 10 giugno, alle ore 21.30 su TV8 va in onda il film del 1994 “Karate Kid 4”. Il regista di questa pellicola è Christopher Cain. I protagonisti sono una giovane Hilary Swank, affiancata dallo storico maestro Miyagi, il tanto amato attore Pat Morita. È il primo film della serie senza Ralph Macchio nel ruolo principale di Daniel LaRusso. La sceneggiatura del film è stata realizzata da Mark Lee mentre le musiche sono state create dal maestro Bill Conti. I personaggi sui quali si basa il film sono nati dalla fantasia di Robert Mark Kramen.

Karate Kid 4, la trama del film

Il maestro Miyagi si reca a Boston, nel Massachusetts, per partecipare a un encomio per i soldati giapponesi-americani che hanno combattuto durante la seconda guerra mondiale. Qui incontra Louisa Pierce, la vedova del tenente Jack Pierce. Miyagi incontro anche la nipote di Pierce, Julie, un’adolescente con problemi di rabbia a causa della morte dei suoi genitori in un incidente d’auto. Inoltre a scuola Julie deve affrontare i continui fastidi da parte dei ragazzi che fanno parte del gruppo dell’Alpha Elite e in particolare dal loro capo, Ned. Miyagi decide di prendersi cura di Julie, che nel frattempo conosce un ragazzo, Eric McGowen. Una notte, di nascosto, Julie si reca a scuola per dar da mangiare ad Angel, un’aquila che sta accudendo da tempo, ma viene trovata dall’Alpha Elite. Julie riesce a scappare e ad attivare l’allarme della scuola. Questo gesto, però, le costa la sospensione dalla scuola per due settimane: Miyagi decide di portare la ragazza in un monastero dove le insegna il karate.

