Robbie Williams dimagrito 12 kg: “Lotta continua con il mio aspetto”/ “La chirurgia plastica…”

Robbie Williams e la nuova forma fisica

Sulla cresta dell’onda da anni, Robbie Williams torna a far parlare di se non solo per la musica, ma anche per il suo nuovo aspetto. L’ex componente dei Take That sfoggia una nuova forma fisica dopo aver perso ben 12 kg. Una nuova immagine di cui l’artista ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata al The Sun spiegando di essere continuamente in lotta con il proprio aspetto non avendo mezze misure.

“Sono dimagrito, ma è una lotta continua. Dentro di me si nasconde una persona gigante. Tutto il mio essere vorrebbe che andassi nella direzione opposta e che fossi morbosamente obeso”, ha raccontato al The Sun il cantante che è attualmente in tour per festeggiare i 25 anni di carriera.

Robbie Williams e la chirurgia plastica

Con 12 kg in meno, Robbie Williams non esclude di poter ricorrere alla chirurgia plastica per raggiungere un aspetto che lo soddisfi. Nel corso dell’intervista rilasciata al The Sun, infatti, l’artista ha spiegato di considerare la chirurgia plastica un alleato di bellezza a cui ricorrono tantissimi vip, compresi quelli che nessuno immaginerebbe

“Tutti vedono solo la chirurgia plastica come qualcosa di sbagliato, come fosse cattiva e dicono ‘No, non farlo’. Nessuno invece vede la buona chirurgia, perché se fatta bene non si nota. La maggior parte delle persone nel mio settore si è sottoposto a interventi di un’ottima chirurgia plastica e nessuno lo sa”, ha concluso.

LEGGI ANCHE:

