Giornalista e mamma felice, potremmo descrivere così la vita di Roberta Ammendola. Classe 1977, la celebre giornalista di casa Rai vive e lavora a Roma da anni. Ha studiato e si è laureata in Scienze della Comunicazione, con master in Lingua inglese al British Council. Per quanto concerne la carriera e il percorso in tv, ha lavorato per diverse redazioni importanti, è stata uno dei volti noti di Tgr Rai Lazio, di Buongiorno Regione e ha avuto anche un’esperienza come co-regista del musical “MusiCcall”.

Una delle sue ultime trasmissioni più apprezzate e certamente Il caffè di Raiuno, condotto sulla rete ammiraglia Rai al fianco dell’attore e conduttore Pino Strabioli. Della sua vita privata e sentimentale sappiamo davvero poco, dato che Roberta è una persona estremamente riservata. Sappiamo però che è innamoratissima di sua figlia Vittoria, per la quale stravede.

Roberta Ammendola e l’amore per la figlia Vittoria: “Il mio tempo libero è dedicato a lei”

In una bella intervista rilasciata al quotidiano L’identità, parlando della sua vita privata, ha menzionato proprio la figlia Vittoria, che definisce la sua più grande gioia della vita. “Il poco tempo libero che ho è dedicato alla mia gioia più grande, alla mia Vittoria, mia figlia. Con cui condivido tutto e anche parte delle mie passioni e del mio lavoro…perché il nostro per me non è solo lavoro. E’ la vita, è il sale dei miei giorni”.

Tra le tante passioni di Roberta Ammendola, c’è anche il cinema: “E’ volontariamente e involontariamente parte integrante della mia vita”, ha detto la conduttrice. “Seguo il cinema per lavoro, amo profondamente questo mondo che fa sognare, regala tanti spunti di riflessioni con i linguaggi e nelle forme più disparate… La mia vita è un cinema (ride, ndr) o forse più un musical, un “Greatest showman” all’italiana”, le sue parole.