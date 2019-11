Roberta Bonanno è Rita Pavone/ “Sto alle regole di un format” (Tale e Quale Show)

Roberta Bonanno torna protagonista a “Tale e Quale Show 2019 – Il torneo” nella seconda puntata in onda venerdì 1 novembre 2019 in prima serata su Raiuno. Questa volta la cantante di Amici dovrà imitare la grandissima Rita Pavone; una performance che sulla carta potrebbe sembrare semplice, invece non lo è affatto. Rita Pavone è una delle artisti di maggior successo della storia della musica mondiale, un’artista che ha conquistato le classifiche di tutto il mondo segnando la storia della musica italiana. Una prova che la Bonanno saprà sicuramente affrontare e superare alla grande come ha sempre fatto finora. La scorsa settimana, infatti, ha già dato prova del suo talento portando sul palcoscenico del varietà di Raiuno una straordinaria imitazione di Beyonce sulle note della hit “Love on Top”. Una performance travolgente che ha fatto ballare tutto il pubblico e che ha visto i giurati concordi nel promuoverla a pieni voti.

Roberta Bonanno: l’ultima esibizione di Beyoncè innesca una polemica sui social…

La Beyoncé di Roberta Bonanno è stata accolta con grandissimo entusiasmo dai giudici di Tale e Quale Show. La prima a complimentarsi è stata Loretta Goggi che ha detto: “hai preso in pieno la sua tonalità. Ci sono cinque cambi di tono”, mentre il giudice speciale Alessandro Siani ha ironizzato paragonando la cantante di Amici alla star americana: “rispetto a te, Beyoncé canta con il catarro. Sei un fenomeno incredibile e poi cantare e ballare insieme è la forma di spettacolo più straordinaria”. Sui social però scoppia la polemica con tanto di accusa di razzismo al programma di Raiuno. A lanciare l’accusa è Tia Taylor, youtuber americana che vive a Milano, che parlando della esibizione della Bonanno serie: “Intanto in Italia sarebbe “rivoluzionario”, “inaudito”, “innovatore” e “nuovo” dipingersi il volto di nero e imitare (malamente) le persone di colore in televisione”. Le parole della YouTuber non passano inosservate alla ex concorrente di Amici che replica scrivendo: “sono tutto tranne che razzista”, ha scritto in un tweet poi cancellato e riportato da Blogo, “Sto alle regole di un format. Grazie, andate a combattere il razzismo da altre parti”. Ma non finisce qui, visto che la Bonanno viene accusata sui social, ma ancora una volta risponde scrivendo: “dare del razzista pubblicamente a una persona è un’offesa gravissima e forse anche perseguibile! Se solo voi foste a conoscenza della mia vita privata vi rimangereste indubbiamente queste parole! Magari fossi nata Beyoncé o Aretha magari!”. Peccato che poi abbia deciso di cancellare tutti i commenti!

Roberta Bonanno, l’imitazione di Beyonce a Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo





© RIPRODUZIONE RISERVATA