Roberta Bonanno/ “Mio papà? Lui è un vero fan!” (Tale e Quale Show Il Torneo)

Roberta Bonanno ha fatto sognare il pubblico italiano con le sue imitazioni e si prepara a ritornare a Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo per una nuova sfida. In passato l’abbiamo vista nei panni di Amy Winehouse, Katy Perry, Aretha Franklin e Mina. Un’ottima concorrente che di recente ha ricevuto il Premio alla Musica grazie alla Fondazione Mazzoleni e che ora è in radio con Ora, un singolo estratto dal suo disco Io e Bonnie. “È la sintesi perfetta di ciò che mi ha portato a non mollare mai”, ha dichiarato durante la premiazione, “Non lascio mai nulla al caso e questo brano racconta per filo e per segno la mia indole da guerriera. Non mi arrendo facilmente e non trovo pace finché non ci sbatto la testa, rompendomela a volte. Nella mia vita ho scelto di portare con me nella valigia delle mie esperienze i rimorsi senza lasciare mai spazio ai rimpianti!”. Il lavoro con Carlo Delor e Alberto Boi per l’etichetta Advice Music è durato due anni, in cui Roberta ha pubblicato il singolo Controtendenza per un totale di nove tracce che compongono il nuovo album. Un lavoro intimo, profondo e che spazia nella vita personale e artistica della concorrente. Non è trascorso molto tempo dalla scorsa edizione, dove Roberta Bonanno è riuscita a vincere la seconda puntata grazie a Youi Make Me Feel Like a Natural Woman della Franklin, battendo persino Alessandra Drusian. Primo posto ottenuto anche nel quarto appuntamento con Firework della Perry e un totale di 365 punti che le hanno permesso di passare il primo turno del programma.

ROBERTA BONANNO, I 12 ANNI DI CARRIERA

Sono trascorsi 12 anni da quando Roberta Bonanno è entrata a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi ed ora sta per iniziare una nuova avventura con Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo. La cantante in questi giorni ha voluto festeggiare il grande evento con un video riassuntivo della sua esperienza nel primo talent. Dal suo cavallo Simply The Best alla prova al buio con duetto al fianco di Gianni Morandi e infine l’inedito L’ultima bugia. “Buongiorno, come potete vedere siamo negli studi. Oggi ci sono le prove generali”, dice con il sorriso, rivelando poi con un respiro affannoso di essere alle prese con un bel po’ di agitazione. In un’altra Storia scopriamo che il padre si è tatuato le iniziali della figlia sulla spalla, con al di sopra una coroncina. “Lui sì che è un vero fan. Perchè mi segue e soprattutto sta aspettando la sorpresa, vero papà?”, dice ancora. L’anno scorso Roberta Bonanno ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua esperienza nel talent di Carlo Conti: le ha dato molto, soprattutto di esprimersi al meglio e ritornare sul piccolo schermo ad 11 anni di distanza dal debutto. “L’interpretazione devi metterla da parte e dare voce al personaggio che stai realizzando. Era una cosa che non avevo mai fatto, ma proprio per questo il programma mi sta dando molte soddisfazioni”, ha detto a SuperguidaTv.





