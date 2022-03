Roberta Bruzzone: “Ho avuto proposta bisex a Venezia”/ “Figli? Non sarei buona madre”

Roberta Bruzzone è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni della trasmissione televisiva di Rai Due “Belve”, condotta da Francesca Fagnani. La criminologa ha innanzitutto rivelato di non essere mai stata impressionata dall’autopsia su una salma, “perché lì subentra il filtro tecnico. Non mi ha mai dato fastidio, neanche la prima volta”. L’ultimo morso da belva che ha dato è di natura giudiziaria: “Sono finalmente riuscita a portare in tribunale – e a brevissimo comincerà un processo nei suoi confronti – una persona che mi ha perseguitato a lungo e che, a quanto ormai abbiamo scoperto, gestisce proprio un gruppo di stalker ossessionati da me. Si tratta di una donna”.

Cosa ha dato più fastidio a Roberta Bruzzone in questi anni? “Le invenzioni, come ad esempio quella che io abbia tradito mio marito, e anche le minacce. Tipo che quelli come me ‘vanno crepati di botte‘: uso proprio i termini che ha utilizzato questa signora. Oppure che io corrompo le Procure… Tuttavia mi sento molto più amata che odiata. Qualcuno che mi odia sicuramente c’è, però del resto non tutti hanno buon gusto. Credo anche di aver creato una sorta di gruppo di auto-aiuto. Questi stalker che si incontrano, stanno insieme, si costruiscono i fake insieme su di me…”.

ROBERTA BRUZZONE: “MI HANNO PROPOSTO UN’ESPERIENZA BISEX AL CARNEVALE DI VENEZIA”

A “Belve”, Roberta Bruzzone ha poi dichiarato che al momento non rinuncerebbe alla televisione: “Mi piace stare in tv e credo che sia anche utile. Io vedo dei riscontri notevoli anche nelle persone che ascoltano quello che diciamo, quindi al momento no, non ci rinuncerei”. E il mondo dei talent e reality show? “Mi hanno proposto anche L’Isola dei Famosi, anni fa. Hai idea di quello che succede se io vado? Non è proprio qualcosa che può fare per me, ma l’ho sempre detto. Si sono spinti a offrirmi anche mezzo milione di euro…”.

Una cosa che Bruzzone definisce “abbastanza divertente” è che “ricevo molte proposte sessuali da donne. Ad esempio, una mi ha invitato prima del lockdown al Carnevale di Venezia e voleva fare un’esperienza BDSM con me, voleva farmi scoprire queste queste robe qua. Io l’ho ringraziata me le ho detto che proprio non ero interessata a questo tipo di argomento”.

ROBERTA BRUZZONE: “NON HO AVUTO FIGLI PERCHÉ…”

Sempre su Rai Due, Roberta Bruzzone ha toccato la questione legata alla sua mancata maternità, venendo sollecitata sulla questione da Francesca Fagnani. La conduttrice ha esordito dicendo: “Lei ha rivendicato di non avere avuto figli semplicemente perché non li desiderava. Insomma, una scelta legittima. Ma le chiedo perché non li desiderasse”. Pronta la replica della criminologa: “Questa è la parte più interessante della storia. Guarda, io credo che per il tipo di vissuto che ho sarei stata una pessima madre. Ho sempre avuto la convinzione di essere troppo protettiva, troppo ingombrante, troppo esigente”.

E, ancora: “Non ho mai provato… Parliamoci chiaro, tutto quello che nella mia vita ho voluto fare l’ho fatto. Ho sempre vissuto all’altezza dei miei desideri, delle mie aspettative. Non mi sono mai tirata indietro, è stata proprio una mia scelta quella di non avere figli. Non me la sono sentita primo perché il tipo di vita che faccio mi piace troppo, quindi sicuramente c’è anche una parte di egoismo. In seconda battuta, non ne sentivo l’esigenza, non era un desiderio così profondo. E, terzo, perché probabilmente non sarei neanche stata una buona madre”.

