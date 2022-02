Roberta Capua: chi è, amori e carriera/ Da Giorgio Restelli, Stefano Cassoli a Massimiliano Rosolino

Chi è Roberta Capua? Da Miss Italia al mondo della televisione

Il grande ritorno sulla rete di Rai 1 sarà un grande trampolino di lancio per Roberta Capua che dopo Sanremo 2022 occuperà la striscia quotidiana solitamente presa da I Soliti Ignoti, potrebbe pensare di riapprodare sugli schermi degli italiani. Classe 1968 nasce a Napoli e diventa famosissima in tutta Italia grazie al concorso Miss Italia, vinto nel 1986. Poco dopo inizia le prime esperienze lavorative in televisione, tra cui lo spettacolo musicale Vota la voce. Grazie al secondo posto raggiunto nel concorso Miss Universo diventa conosciuta a livello mondiale come modella e fotomodella, sfilando per grandi marchi. Il vero successo in televisione arriva però nel 1994 quando, insieme a Mike Bongiorno, presenta come valletta alcune puntate della Ruota della fortuna, che verrà seguito poi nel 1996 da Non solo moda su Canale 5 e Il tappeto volante su TMC, insieme a Rita Forte. L’Ingresso in Rai da parte di Roberta avviene nel 1998, grazie a Giancarlo Magalli che la ospita come co-conduttrice a Fantastica italiana; da questo punto la Capua entra a far parte del primo programma di cui sarà la sola conduttrice, ovvero Cercasi Miss Italia ’98 disperatamente (o quasi), durante l’estate.

Roberta Capua diventa anche icona di Mattina in famiglia e Mezzogiorno in famiglia insieme a Tiberio Timperi, Adriana Volpe e Marcello Cirillo e dal 2000 la troviamo al timone di Uno mattina prima con Luca Giurato e poi, nel 2003, con Marco Franzelli. Conduce anche i programmi di Rai 1 come il Concerto al Senato, il Concerto per la Guardia di Finanza e gli speciali Italiani nel mondo e Premio Campiello. Si sposta poi nel 2004 sulle reti Mediaset e la vediamo insieme a Maurizio Costanzo in Buona Domenica, poi con Teo Teocoli in Sei un mito e a capodanno 2005 a condurre il Capodanno sul Ghiaccio da Torino. Tra i vari impegni in Mediaset non passano inosservati gli appuntamenti quotidiani con il Giffoni Film Festival nel 2007 e e la serata eventi per i 25 anni di Radio Italia.

Nel 2008, il 25 febbraio, nasce Leonardo il primo figlio di Roberta Capua, e da qui la sua carriera televisiva diventa di minore rilievo, fino al 2017 in cui partecipa e vince la prima edizione di Celebrity Masterchef, da cui nascerà il blog gestito da Roberta di nome Cottografato, in cui racconta della sua passione per la cucina. Nel medesimo anno nasce Food Network di cui Roberta diventa uno dei volti ufficiali grazie al programma Italiani a tavola. Nel 2018 Roberta fa spola tra la Rai con Brava! E La7 con Belli dentro, belli fuori e L’ingrediente perfetto. Sarà il 2022 il vero anno della svolta grazie alla conduzione del PrimaFestival assieme a Ciro Priello e Paola di Benedetto, notizia super fresca.

Roberta Capua gli amori: indimenticabile il flirt con Massimiliano Rosolino

La vita privata di Roberta Capua è stata segnata da diversi amori e addirittura c’è chi parla di due matrimoni: il primo, quello non confermato, con Giorgio Restelli, direttore artistico di Mediaset , e il secondo, avvenuto nel maggio 2011 con Stefano Cassoli, imprenditore bolognese. Ma indimenticabile per gli amanti del gossip è stata la sua importante relazione con Massimiliano Rosolino, oro olimpico nel nuoto a Sidney, con cui ha avuto una liason tra il 2003 e il 2005. Tra i due non c’è rancore tanto che la donna dice che ancora oggi, se si incontrano, si salutano affettuosamente.



