Roberta Capua choc: “Ho perso un bambino”/ “Tanti dolori nella mia vita ma non li ho mai cavalcati”

Roberta Capua fa una rivelazione drammatica e inedita sul suo passato: “Ho perso un bambino”

La conduttrice ed ex Miss Italia Roberta Capua, nel salotto di Patrizia Finucci Gallo all’Hotel Il Guercino, ha raccontato alcune esperienze della sua vita passata oltre a ricordare un episodio doloroso: la perdita di un bambino. Roberta Capua, come riporta Fanpage, inizia ricordando quando da piccola veniva presa in giro per l’aspetto fisico.

Roberta Capua al posto di Serena Bortone?/ L'idea stuzzica la Rai: spunta l'indiscrezione...

La vita però successivamente le regalò una grandissima occasione di riscatto: “Facevo la quarta o la quinta elementare. All’epoca portavo l’apparecchio ai denti e gli occhiali. Una delle maestre che faceva i provini mi scartò per questo motivo. Oggi succederebbe un putiferio, mia mamma invece non gli diede peso. In realtà mi segnò moltissimo, Miss Italia fu il mio riscatto“. Nel corso dell’intervista, la conduttrice ha deciso di raccontare un momento molto drammatico della sua vita privata, finora mai svelato pubblicamente: “Ho perso un bambino, lo dico per la prima volta. – ha annunciato – Ce ne sono stati di dolori nella mia vita, ma non li ho mai cavalcati”.

Roberta Capua "miss Italia? La vissi con ingenuità"/ "Pentita di non avere laurea"

Roberta Capua e l’incontro con Silvio Berlusconi: “Evidentemente non ero il suo tipo”

Roberta Capua, dal 2004 al 2007, ha lavorato anche a Mediaset. La ricordiamo a Domenica In, condotto da Maurizio Costanzo, per poi passare a Sei Un Mito in prima serata su Canale 5. In quegli anni la Capua fu protagonista anche in Tutti pazzi per i Reality e vari tradizionali concerti musicali mandati in onda nelle festività. Nel corso di quegli anni ha avuto modo di conoscere Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno all’età di 86 anni. Riguardo proprio Berlusconi la Capua ricorda che: “Ai tempi facevo piccole parti in televisione e lui non era ancora sceso in politica. Mi capitò poi di incontrarlo a una serata conviviale, mi disse: ‘Lei ha una bellissima chiostra di denti’. Tanti anni dopo lo rividi e mi disse, di nuovo: ‘Che bella chiostra di denti’. Evidentemente non ero il suo tipo”.

LEGGI ANCHE:

Stefano Cassoli, marito Roberta Capua/ "Mi è piaciuto da subito". Le nozze nel 2011

© RIPRODUZIONE RISERVATA