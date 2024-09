Roberta Capua è una ex modella e presentatrice Tv che sarà presente domenica pomeriggio nella trasmissione Da Noi…A ruota Libera dove racconterà alcune tematiche della sua vita. La showgirl è figlia di Alberto Capua e della mamma Marisa Jossa e con quest’ultima condivide una curiosità piuttosto originale e potremmo dire unica al mondo.

Sia Roberta Capua che sua mamma Marisa Jossa sono state Miss Italia, la madre nel 1959 e Roberta invece nel 1986 e poi dopo ha cominciato la sua carriera come modella. Tra le curiosità familiari va detto che Roberta è cugina della virologa Ilaria Capua. La showgirl era molto legata ai suoi genitori, da sempre considera la famiglia come fondamentale e anche per questo è rimasta molto delusa dalla fine del suo matrimonio.

Allo stesso tempo Roberta ha vissuto la morte dei suoi genitori come un vero incubo. Questa è avvenuta nel periodo del suo divorzio e Roberta Capua ha sottolineato che avrebbe voluto qualcuno al suo fianco in questo periodo, cosa che invece non è accaduta. Roberta ha anche un fratello ed i due hanno sofferto molto per la perdita dei propri cari, arrivata per certi versi in un modo improvviso.

Roberta Capua e l’addio ai suoi genitori

In una recente intervista a Storie di Donne al Bivio Roberta ha raccontato l’ultimo periodo dei suoi cari, è apparsa molto scossa e quasi in lacrime per una storia che ha visto il padre morire il 24 Febbraio e successivamente – pochi mesi dopo – Roberta Capua ha perso la madre il 20 Novembre. Una vera tragedia per la donna che viveva già un periodo particolare.

La donna ha raccontato cosi la sua famiglia: “Mamma era una donna bellissima, dotata di grande fascino, discreta ma con un carisma particolare. Purtroppo a causa di una malattia – da qualche anno – non era più lei. Lei era cambiata, ma l’amore dei figli non cambia”. Un momento particolare, Roberta ha sottolineato che la madre quasi non li riconosceva più ma lei non poteva fare a meno di stargli vicino.

La madre aveva problemi di demenza e raccontando la donna Roberta ha sottolineato: “Una malattia bruttissima, una malattia che ti porta via e ti fa restare un pò assente. Cosi inizia il declino…”, tanti aneddoti della donna a cui era legata da un profondo rapporto e lo stesso valeva anche per Leonardo e i suoi nonni che tenevano a tantissimo a lui. Per un certo periodo della sua vita Roberta Capua pensava addirittura di essere sterile, ma alla fine – anche se a 39 anni – è arrivato l’adorato figlio. Un legame indissolubile quello con i familiari e la donna ha sofferto molto per questa perdita.

Raccontando invece del padre Roberta Capua svelò a Verissimo: “Si è operato al femore, l’intervento sembrava esser andato bene ma dopo non si è più rialzato da quel letto”, la donna commossa racconta cosi il suo dramma e l’ultimo abbraccio con i suoi genitori.