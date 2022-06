Roberta Capua, sfogo a Estate in Diretta/ “Pubblicarono una foto brutta e scrissero…”

Sono più cattivi gli uomini o le donne quando si tratta di body shaming? Se lo chiede Roberta Capua oggi a Estate in Diretta, durante il dibattito sul “caso” Vanessa Incontrada e la body positivity. «Voglio raccontare una mia esperienza personale. Dopo aver partorito, una mia foto brutta è stata pubblicata su un giornale ed è stata titola da una donna “da miss a mamma balena”», ha rivelato la conduttrice, visibilmente ancora infastidita.

Roberta Capua/ “Matrimonio? Non è la tomba dell’amore: il dialogo è importante”

«Non una cosa proprio carina, soprattutto detto da una donna che dovrebbe sapere come cambia il corpo di una donna quando partorisce e sta allattando. È diverso da quando aveva 18 anni, come nel mio caso», ha aggiunto Roberta Capua. Questa esperienza le ha fatto capire una cosa: «Le donne sono feroci, perché non c’è empatia?». Roberto Alessi, ospite in studio, ha subito messo i puntini sulle i: «Tu sei ed eri una bellissima donna». Il direttore di Novella 2000 e direttore editoriale di Visto ha rimarcato il fatto che spesso i giudizi sono frutto di invidia e gelosia.

Stefano e Giorgio Rastelli: compagno, ex Roberta Capua/ "Sono fortunata perché..."

ROBERTA CAPUA “ERA UN BEL MOMENTO, LA MATERNITÀ…”

«Ma era un momento bellissimo, la maternità…», ha aggiunto Roberta Capua a Estate in Diretta. In studio anche Matilde Brandi, che le ha chiesto come mai si sia fatta scalfire da quel brutto giudizio, visto che comunque le donne in primis si rendono conto dei cambiamenti del proprio corpo. «Io mi accorgo quando il mio corpo cambia e non mi interessa», ha spiegato la showgirl. Invece Roberto Alessi ha stuzzicato Roberta Capua sull’identità della giornalista e sul nome del giornale, senza però avere riscontro dalla conduttrice. «Non me lo ricordo neanche il nome, ma in quel momento di gioia per me mi ha dato fastidio», ha spiegato Roberta Capua, evidentemente non offesa dal giudizio in sé ma dalla leggerezza con cui vengono fatti da donne che dovrebbero invece comprendere le ragioni dei cambiamenti fisici.

LEGGI ANCHE:

ROBERTA CAPUA, COMPAGNO STEFANO CASSOLI E FIGLIO LEONARDO/ "Mamma fortunata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA