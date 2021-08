Roberta Capua, sorpresa a Gianluca Semprini a Estate in diretta/ “Sono commosso”

Sorpresa nel corso della nuova puntata di Estate in diretta. Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno condotto un nuovo appuntamento all’insegna delle ultime notizie di cronaca e attualità, chiacchierando anche di Lady Diana e argomenti più leggeri; poi, ai saluti finali, la Capua ha rivelato di dover fare un annuncio importante. “Oggi è il compleanno di Gianluca!” ha rivelato la conduttrice, anticipando poi una sorpresa per il collega.

Roberta Capua, scelta per il marito Stefano Cassoli/ "Nostro figlio Leonardo..."

Prima ha mandato in onda un filmato, risalente a molti anni prima, in cui un giovane Gianluca Semprini appariva al fianco di Renzo Arbore in costumi di scena. Un momento esilarante, per il quale il conduttore si è però detto un po’ imbarazzato. Poi ecco la sorpresa: l’intera redazione di Estate in diretta ha voluto fare i suoi auguri al conduttore con tanto di torta di compleanno.

Roberta Capua/ "Ritorno in Tv? Difficile, sarò lontana da mio marito Stefano e..."

Gianluca Semprini commosso a Estate in diretta per la sorpresa di compleanno

Dopo il canto di rito, Roberta Capua ha voluto pubblicamente complimentarsi con il collega, dicendosi felice di aver al suo fianco una persona come lui. Gianluca Semprini ha cercato di nascondere la commozione, dicendosi accaldato e agitato, soprattutto quando gli è poi stato chiesto di fare un discorso. “Non sono bravo in queste cose”, ha ammesso il conduttore, rivelando che la Capua gli ha fatto i complimenti fatti in diretta anche in camerino. Dopo aver ricambiato, dunque, le ottime considerazioni fatte dalla collega, Semprini ha festeggiato insieme al pubblico a casa, con i primi saluti per questa edizione che, nei prossimi giorni, giungerà alla sua conclusione.

LEGGI ANCHE:

Roberta Capua "Voglio intervistare mia cugina Ilaria"/ "Una vicenda l'ha segnata..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA