Roberta Castoldi, sorella Morgan/ “All’Ariston un dissing, Bugo poteva reagire ma…”

La sorella di Morgan, Roberta Castoldi, anche lei musicista, ha commentato oggi in collegamento e in diretta a Domenica In quanto accaduto sul palco dell’Ariston tra il fratello Marco e Bugo. “E’ successo quello che nella scienza capita spesso”, ha esordito. Secondo la donna “non c’è stato nulla di costruito, si andava cercando di portare un brano sul palco di Sanremo, è nato qualcosa d’altro che probabilmente ha superato quello che si andava cercando all’inizio”. A suo dire però, quello che è successo sul palco è esattamente “ciò che i rapper americani chiamano dissing”. Secondo Roberta “poteva essere gestito meglio da Bugo sul palco”. La donna, che ha rivelato di aver conosciuto Bugo diverso tempo fa, incalzata da Mara Venier ha spiegato ciò che si sarebbe attesa di vedere nel corso della kermesse: “Personalmente mi sarei aspettata una reazione all’invettiva quindi al dissing con una invettiva altrettanto vivace, una improvvisazione”, ha asserito. Insomma, la sorella di Morgan si sarebbe aspettata una controrisposta a tono all’azione del fratello. “Siamo sul palco, uno spazio sacro, se qualcuno ti alza la palla, prendila e giocala”, ha aggiunto, lanciando così un messaggio direttamente a Bugo.

ROBERTA CASTOLDI, SORELLA MORGAN DICE LA SUA SULLA LITE CON BUGO

Ma Bugo ha sbagliato, quindi, sul palco dell’Ariston di Sanremo? Roberta Castoldi, sorella di Morgan, non parla di sbaglio: “Secondo me ha fatto quello che si sentiva, su un palco davanti a una azione performativa reagisco con una reazione performativa”, ha commentato. La parola è poi passata direttamente a Bugo che ha avuto modo di replicare alla musicista: “L’ho detto subito in conferenza stampa del giorno dopo. A bocce ferme è tutto più facile, da parte mia è stata una cosa spontanea, ho pensato per qualche secondo ma poi è venuta fuori la mia personalità”, ha spiegato. E sulla sua reazione ha aggiunto: “La mia reazione naturale è stato andare a vedere sti fogli, ne ho preso uno e l’ho buttato a terra con stizza. Per me quella è una roba che non accettavo, non sono per il dissing, non è una mentalità che a me interessa”, ha proseguito replicando alla sorella di Morgan. “Nella mia sensibilità artistica, io non voglio stare in questo meccanismo. A distanza di una settimana rifarei la stessa cosa”. Secondo Roberta, su quel palco “musicalmente è uscito qualcosa di inaspettato” ma ha anche rivelato che Bugo “non è stato l’unico a stare male”.

