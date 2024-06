Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: altro che fuoco di paglia/ Come stanno dopo Uomini e Donne

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: ecco come procede la storia d’amore

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, dopo essersi ritrovati nello studio di Uomini e Donne in seguito alla fine della storia del cavaliere con Ida Platano, hanno lasciato insieme il programma cominciando una vera e propria storia d’amore che procede a gonfie vele anche se i due, per ora, non hanno ancora deciso di fare il passo della convivenza. Pur vivendo in due città diverse, Alessandro e Roberta riescono a vedersi e a viversi molto come testimoniano i vari contenuti social che i due pubblicano quando sono insieme. Molto uniti e complici, i due stanno sempre più insieme e non mancano anche le dichiarazioni d’amore e le varie dediche che provano quanto il rapporto tra i due stia crescendo.

Roberta Di Padua choc: incidente d'auto per l'ex di Uomini e Donne/ Come sta? "Devo portare il collare"

A distanza di mesi dall’addio a Uomini e Donne, nonostante in tanti pensassero che la storia si sarebbe conclusa dopo poco, Alessandro e Roberta non solo stanno ancora insieme, ma si apprestano a vivere un’estate d’amore durante la quale potrebbero cominciare a fare le prove di una convivenza.

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: cosa accadrà in futuro?

Tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua c’è sempre stata tanta attrazione fisica ma dopo l’addio a Uomini e Donne e l’inizio di una vera e propria storia d’amore, il sentimento tra i due sta crescendo sempre di più. Innamorati e sorridenti, Roberta e Alessandro si concedono spesso anche weekend d’amore e, durante la prossima estate, i due potrebbero concedersi una vera vacanza anche insieme al figlio che Roberta ha avuto dal matrimonio oggi finito: sarà l’occasione per fare le prove di una convivenza?

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si sono lasciati dopo Uomini e Donne?/ Lei allarma con un messaggio

I progetti della coppia restano top secret anche se un progetto di famiglia non è da escludere considerando che Alessandro non ha mai nascosto il sogno di poter avere un figlio. Essendo già mamma, Roberta deciderà di fare nuovamente il grande passo con Alessandro? I fan della coppia ci sperano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA