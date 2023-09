Roberta Di Padua e Cristina Tenuta, lite a Uomini e Donne/ Gero il motivo dello scontro?

Roberta Di Padua e Cristina Tenuta rivali a Uomini e Donne?

La nuova stagione di Uomini e Donne sta regalando al pubblico nuove conoscenze, ma anche diverse discussioni tra i protagonisti. Non solo quelle tra Gianni Sperti e Aurora Tropea e quelle tra Tina Cipollari ed Elio Servo, ma anche discussioni tra gli stessi protagonisti del parterre. Tra le dame del trono over, sono tornate Roberta Di Padua e Cristina Tenuta che, essendo ancora ufficialmente single e non avendo trovato l’uomo dei sogni, hanno deciso di mettersi ancora in gioco tornando proprio nella trasmissione di Maria De Filippi.

Tra Roberta e Cristina, anche nella scorsa stagione, non sono mancate battute e frecciatine, ma stando alle anticipazioni della registrazione dello scorso 14 settembre, oggi in onda, le due dame saranno le protagoniste di una vera discussione.

Roberta Di Padua contro Cristina Tenuta?

Roberta Di Padua contro Cristina Tenuta nella nuova puntata di Uomini e Donne? Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, le due dame saranno le protagoniste di una discussione in studio, ma il motivo dello scontro è ancora top secret. A scatenare la lite tra le due dame sarà il comune interesse per un cavaliere del parterre?

Attualmente, Roberta non sta conoscendo nessuno dopo aver chiuso con Marco, uno dei nuovi cavalieri mentre Cristina, insieme ad Angelica, sta conoscendo Gero. Sarà quest’ultimo il motivo dello scontro? Roberta avrà mostrato interesse per Gero? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata.

