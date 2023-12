Roberta Di Padua e Ida Platano, Uomini e Donne/ Dopo la lite, arriva la pace: l’abbraccio in studio

Dalla lite alla pace per Roberta Di Padua e Ida Platano

Colpo di scena tra Ida Platano e Roberta Di Padua nel corso della puntata di Uomini e Donne del 1° dicembre. La tronista e la dama del trono over tornano a punzecchiarsi fino a regalare un epilogo inaspettato al pubblico. Tra Roberta e Ida, nella puntata di ieri, era scoppiata una lite furiosa scatenata da un commento della Platano che ha accusato Roberta di essersi intromessa nella storia tra Marco Antonio ed Emanuela.

“Maria io non ce la faccio a sorbirmi la Platano tutti i giorni: facciamo venire Riccardo e la risolviamo. Ti sei seduta su un trono venti giorni dopo un anno di fidanzamento, ma non ti vergogni? E mi dai pure consigli sull’amore“, le parole di Ida nella puntata del 30 novembre.

Pace tra Roberta e Ida

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 1° dicembre, Maria De Filippi, notando l’espressione amareggiata di Roberta Di Padua, dà nuovamente la parola alla dama. “Mi sono scocciata perché le cose le racconto esattamente come sono andate io. Io non invento nulla, ci sono i filmati che parlano. Stai calma Platano”, dice Roberta. “Pensi di istigarmi? Ti ho detto che mi chiamo Ida”, replica la tronista. “Deve smetterla di dire che mi sono messa tra lei e Alessandro perché lei non c’era”, insiste Roberta, ma Ida nega.

“Se non l’ho fatto con Alessandro, con chi l’ho fatto? Con Riccardo? Ti ricordo che era single ed era seduto nel parterre. In questo momento, accetterei solo Alessandro come corteggiatore perché a te non cambierebbe nulla. Sei limitata Ida”, punzecchia Roberta. “Pensa alla famiglia di Alessandro che dopo 20 giorni ti ha vista seduta qui. Prima di giudicare gli altri, guardati allo specchio“, sbotta ancora Ida. Dopo il momento dedicato alla conoscenza dei corteggiatori, poi, tra Ida e Roberta arriva la pace con un abbraccio.











