Roberta Di Padua lascia Uomini e Donne/ La scelta di Alessandro Vicinanza scatena l’addio della dama

Roberta Di Padua lascia Uomini e Donne

Colpo di scena nella registrazione di Uomini e Donne del 12 dicembre. Come svela Lorenzo Pugnaloni, tutti i protagonisti del dating show di canale 5 sono tornati in studio per registrare nuove puntate e il colpo di scena non è mancato. A regalarlo è stata Roberta Di Padua che, tornata in trasmissione per trovare il principe azzzurro, dopo alcune conoscenze chiuse dopo pochi appuntamenti, aveva visto nel ritorno in studio di Alessandro Vicinanza la grande occasione per riprendere una conoscenza che si era interrotta per volontà del cavaliere che aveva capito di essere ancora innamorato di Ida.

Chiusa la storia con la Platano, Alessandro non solo è tornato nel parterre del trono over, ma ha anche deciso di ricominciare a frequentare con Roberta con cui, sin dalla prima sera, ci sono stati baci e coccole. Tutto sembrava andare per il meglio fino al colpo a sorpresa di oggi.

Ecco perché Roberta Di Padua lascia Uomini e Donne

Nonostante il forte interesse e l’attrazione per Roberta Di Padua, Alessandro Vicinanza, reduce dall’importante storia vissuta con Ida Platano, ha scelto di non tuffarsi a capofitto in una frequentazione, ma di volersi dare il tempo di conoscere anche altre persone prima di una decisione definitiva. E così, oltre a Roberta, ha scelto di conoscere anche Roberta Di Padua. Una decisione che, nelle scorse puntate, Roberta aveva accettato, ma nella registrazione del 12 dicembre, c’è stato un improvviso cambiamento da parte della dama.

Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, Alessandro ha deciso di uscire e conoscere meglio Cristina scatenando la reazione di Roberta. La dama, infatti, ha spiegato di non riuscire a sopportare la visione di Alessandro con Cristina al punto da decidere di andare via dalla trasmissione. Sarà un addio definitivo?











