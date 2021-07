Roberta Di Padua torna a Uomini e Donne?/ “Non so se sono pronta, Riccardo…”

Roberta Di Padua tornerà a Uomini e Donne per la prossima edizione? Sono tanti i telespettatori del programma di Maria De Filippi che si chiedono se la dama tornerà ad occupare un posto nel parterre, soprattutto dopo la cocente delusione avuta con Riccardo Guarnieri. “Non so se sono pronta” ha svelato Roberta alle pagine del Magazine di Uomini e Donne, come riporta La NostraTv, motivando “e poi non so che effetto potrebbe farmi lo studio, e magari correre il rischio di rivedere qualcuno o parlare di Riccardo”. La delusione per la fine di questa storia pare, dunque, essere ancora molto forte. Infatti la dama ha spiegato di alternare momenti in cui sente la sua mancanza a omenti in cui sta meglio: “Ci sono alti e bassi, ma sta andando sempre meglio. Ci sono momenti di nostalgia, ma anche attimi in cui la mente è svagata”, ha ammesso. Sembra, insomma, che Roberta non sia ancora riuscita a dimenticare del tutto Riccardo.

Prima di ufficializzare il suo ritorno o il non ritorno a Uomini e Donne, Roberta Di Padua ha deciso di prendersi una pausa e dedicarsi a se stessa. In un’intervista rilasciata subito dopo la fine di Uomini e Donne, la dama ha rivelato i suoi progetti per l’estate: “Ripartire da sola e da me stessa. Sicuramente farò una vacanza con mio figlio e il mio ex marito, perché il bambino ha bisogno di viverci insieme e io non glielo negherò mai. Poi mi prenderò del tempo per stare con gli amici, per godermi un po’ di divertimento perché sento il bisogno di staccare, anche per mio figlio: se sono serena io, lo é anche lui”, ha concluso.

