Roberta Di Padua Vs Armando Incarnato/ Lite a Uomini e Donne: “Ti distruggo, zitto!”

La nuova puntata di Uomini e Donne ritrova Armando Incarnato al centro dello studio di Uomini e Donne assieme all’ex fidanzata Jeanette. I sospetti non mancano: opinionisti, pubblico e buona parte del parterre sospetta che tra i due possa esserci ancora qualcosa, altrimenti non si spiegherebbero i messaggi offensivi scritti da Jeanette a Veronica Ursida. L’ex di Armando però nota che invece a Roberta Di Padua non ha mai scritto nulla, “Forse perché non mi ha neppure preso in considerazione!” La dama allora sottolinea i suoi sospetti su Armando che si infuria.

Lite tra Armando e Roberta a Uomini e Donne: “La tua ex dorme da te!”

I due, che hanno avuto in precedenza un flirt, iniziano a litigare. Armando Incarnato lancia il suo avvertimento: “Vatti a vedere il tuo Natale invece di vedere le mie cose!” Di fronte a queste parole, Roberta si infuria, lascia la sua sedia e raggiunge Armando faccia a faccia. “Non nominare il Natale e la famiglia perché ti distruggo.” sbotta la Di Padua. “Fammi capire, non posso stare a casa col padre di mio figlio che lo voleva vedere? Ma stai bene? – continua – La tua ex dorme a casa tua e il padre di mio figlio non può passare il Natale con noi? Non ti permettere che parliamo la stessa lingua!” chiude Roberta.

