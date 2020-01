Jeanette, ex di Armando Incarnato/ Uomini e Donne: l’attacco a Veronica

Oggi andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne con protagonisti dame e cavalieri. L’appuntamento condotto da Maria De Filippi, vedrà nuovamente al centro dello studio Armando Incarnato, protagonista assoluto di queste nuove parentesi. Al suo fianco anche la ex fidanzata Jeanette. Proprio la donna, vuole dare una mano a ripulire l’immagine del campano, rispondendo alle accuse di chi lo vuole fidanzato fuori dal programma. La ex di Armando però, verrà fortemente attaccata in studio proprio perché sui social ha attaccato durante Veronica. Proprio Tina Cipollari, avrà modo di scagliarsi contro di lei, non capendo bene il motivo per cui avrebbe condiviso queste offese nei riguardi di un’altra donna.

Uomini e Donne, Jeanette difende Armando

A intervenire nella discussione arriverà anche Roberta, chiamata proprio in causa dall’ex fidanzata di Armando Incarnato. La dama, però, pare non avere nessuna intenzione di prendere le sue difese ed anzi, farà proprio l’opposto. Per questo motivo, l’attenzione si sposterà nei confronti di Veronica, con Gianni Sperti e la sua richiesta: vedere il suo cellulare. Ed infatti, dopo questo confronto, la Ursida rivelerà di essere ancora interessata ad Armando, facendo dubitare tutti. Come finirà? Per conoscere gli altri dettagli del trono over di Uomini e Donne, vi invitiamo a sintonizzarvi su Canale 5 dalle 14.45 circa per la nuova puntata con protagonisti dame e cavalieri.

