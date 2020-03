Roberta Faella scomparsa con i figli/ Scampia, il marito “le dissi cattiva madre ma…”

Roberta Faella dalla mattina del 26 febbraio ha fatto perdere le sue tracce da Scampia. La donna scomparsa da alcuni giorni, avrebbe preso con sé i due figli e sarebbe uscita di casa. Il telefono risulta spento e nessuno dei vicini avrebbe visto niente di sospetto. Il caso è stato affrontato ieri nel corso di Chi l’ha visto, alla quale si è rivolto il marito Carmine con un messaggio di autoaccusa: “Ho fatto schifo, non avrei dovuto offenderla in quel modo perchè è una mamma esemplare e non merita questo”. Secondo il racconto di Carmine, tutto sarebbe iniziato la sera precedente alla scomparsa: uno dei bambini sta giocando quando all’improvviso sentirono un rumore. Tutti si recarono nella stanza e videro il figlioletto a terra. “Io, reduce del fatto che le avevo detto di non farlo salire sul letto, inveisco contro di lei e faccio un gesto che non avrei dovuto fare”, dice il marito che avrebbe messo la mano al collo della donna ma senza stringere. L’uomo le avrebbe urlato di essere una cattiva madre. “Lei nei miei confronti era fredda perchè avevo sbagliato”, prosegue Carmine, “quella sera purtroppo non mi sono scusato”. Il giorno successivo Roberta si sveglia presto e alla mamma di Carmine nega di aver litigato con l’uomo rispondendo a monosillabi. Dopo l’uscita della suocera, approfittando dell’assenza di Carmine ancora a letto, la donna prende i bambini ed esce, facendo perdere i contatti.

ROBERTA FAELLA SCOMPARSA CON I FIGLI: LE PAROLE DEL MARITO

La scomparsa della moglie Roberta Faella a Carmine appare un fatto strano dal momento che la lascia uscire solo se accompagnata. Intorno alle 14.00, non vedendola rincasare, inizia ad allarmarsi ed a contattare alcune persone. La trasmissione Chi l’ha visto però vuole vederci chiaro e comprendere fino in fondo se quello di Roberta è un caso di scomparsa o se sotto c’è qualcos’altro. Sicuramente la mamma di Scampia vive una situazione difficile. Carmine ripete di essere un buon marito anche se troppo apprensivo e geloso e nega l’esistenza di problemi. “La casa era il suo regno”, dice, ma prosegue “la lasciavo uscire da sola ma solo per fare dei servizi. Se voleva fare un’uscita mi diceva di avere voglia di fare qualcosa. Lei poteva uscire ma essendo un marito geloso facevo un po’ di storie, ma non è segregata in casa”. L’uomo ammette di non aver voluto fare iscrivere la donna in palestra per il timore che qualcuno potesse metterle gli occhi addosso. Carmine continua a cercare notte e giorno la moglie continuando a ripetere che quello della sera prima della sparizione è stato un caso isolato. Del loro matrimonio dice di non aver mai usato violenza ma solo qualche diverbio. Carmine arriva a fare una sorta di mea culpa, ammettendo i suoi sbagli: “Mi sono autodenunciato, più di questo non so cosa fare”, dice. Le foto di Roberta e dei suoi bambini però non sono state mostrate “perchè siamo stati rassicurati, non si trovano in pericolo e abbiamo deciso di capirne di più nei prossimi giorni, sempre con voi”, ha spiegato Federica Sciarelli in studio.

