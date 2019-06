Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale si sposano/ “Tra 48 ore diremo sì”

Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale, genitori della piccola Giulia, si sposeranno il 16 giugno 2019 coronando così il loro grande amore. Per festeggiare il grande eventi con il pubblico che li ha sempre seguiti, Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquae raccontano la gioia, ma anche la paura che stanno provando ai microfoni di Vieni da me. Dopo Piero Angela, l’attrice e il compagno emozionano e divertono il pubblico di Raiuno in occasione dell’ultima puntata stagionale della trasmissione condotta da Caterina Balivo. Bellissimi e molto emozionati, Roberta e Riccardo svelano anche i segreti della loro unione. Pur essendo molto innamorati e felici, l’attrice e il compagno svelano di divertirsi molto insieme. L’ironia, dunque, è l’ingrediente principale del loro rapporto che è già stato coronato da Giulia, nata il 20 luglio 2017.

ROBERTA GIARRUSSO E RICCARDO DI PASQUALE SI SPOSANO

“Tra 48 ore saremo marito e moglie“: annunciano Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale a Vieni da me che, al pubblico di Vieni da me, mostrano i fiori dell’allestimento. La sposa, poi, svela che vorrebbe essere puntuale per rispettare tutti gli invitati mentre Riccardo spiega, ironicamente, di non aver collaborato molto, ma di aver pagato tutto: “non è vero” – spiega Roberta che poi aggiunge – “abbiamo un conto in comune che abbiamo messo a disposizione per il nostro matrimonio”. Roberta, poi, piange di fronte al videomessaggio del padre che la accompagnerà all’altare. Il padre della sposa ammette di essere molto emozionato e di non dormire ormai da giorni pensando al giorno in cui vedrà la sua bambina convolare a nozze. Per la sposa arriva poi anche il messaggio della mamma che sta preparando personalmente le bomboniere. Insomma, per il grande giorno di Roberta e Riccardo è tutto pronto.

