Roberta Giusti e Samuele Carniani in crisi?/ Dopo Uomini e Donne, lei svela tutto…

Roberta Ilari Giusti e Samuele Carniani: scoppia la crisi dopo Uomini e Donne?

Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani sono stati i protagonisti della scorsa stagione di Uomini e Donne. L’ex tronista è arrivata nel programma di Maria De Filippi con il desiderio di trovare una persona con cui costruire una storia d’amore. Dopo un lungo percorso, Roberta ha lasciato il programma con Samuele preferendolo a Luca Salatino che, al termine della sua esperienza da tronista, ha poi scelto Soraia Ceruti. La storia tra Roberta e Samuele è andata a gonfie vele sin dall’inizio. Da qualche giorno, però, i fan della coppia di Uomini e Donne sono in allarme.

Dopo aver notato la fine della convivenza tra i due, i fan della coppia di Uomini e Donne temono che ci sia una crisi in atto. Di fronte alle preoccupazioni dei fan e alle mille domande, la Giusti ha rotto il silenzio rispondendo alle domande e smentendo la crisi con Samuele.

Roberta Ilaria Giusti: la verità sul rapporto con Samuele Carniani

Nessuna crisi tra Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani che continuano ad essere innamorati e felici. Tuttavia, a causa delle diverse esigenze di vita, i due hanno deciso di non convivere più, almeno per il momento. “Ne approfitto subito per chiarire la cosa visto che il 95% delle domande che mi arrivano sono di questo tipo. Io e Samu stiamo vivendo in due città diverse. Lui è tornato ad Arezzo e io mi alterno tra Roma e Borgo quindi non ci vediamo tutti i giorni come succedeva fino a un mese fa ma stiamo affrontando la distanza. Ovviamente ci vediamo meno (prima abitavano insieme), ma le cose vanno bene”, ha fatto sapere l’ex tronista attraverso una serie di storie su Instagram.

“Nonostante siamo una coppia nata in tv, c’è sempre da calcolare che ognuno ha la sua vita da portare avanti e noi ce la caviamo piuttosto bene a riuscire a incastrare tutto. Se non mettiamo storie insieme per più di tre giorni non vuol dire che ci siamo lasciati”, ha concluso.

