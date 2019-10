Roberta Maria Zacchero/ Nuova punizione in arrivo? (Il collegio 4)

Roberta Maria Zacchero l’ha fatta grossa: Il Collegio 4 ha imposto agli studenti il famoso taglio di capelli, ma la ragazza dai capelli lunghi e ricci ha preferito darsi alla fuga con la complicità dell’amica Alysia Piccamiglio. Le due allieve si sono allontanate in tutta fretta dopo aver assistito ai primi tagli, preferendo raggiungere i piani più alti dell’istituto nella speranza di non essere ritrovate. Al countdown della Sorvegliante, Roberta e la complice hanno deciso però di ritornare indietro per evitare ulteriori guai. Peccato che la risposta della Zacchero, “Siamo andate in bagno, nel dormitorio. Siamo arrivate da là” non sia piaciuta affatto a Lucia Gravante, che ha deciso di spedire entrambe dal Preside. Di fronte alla massima autorità della scuola, Roberta ha preferito difendere le proprie gesta: “Volevamo andare in bagno a darci una rinfrescata e a prendere gli assorbenti. Il bagno di sotto era occupato e abbiamo deciso di andare di sopra. Abbiamo sbagliato a non chiedere, ho sbagliato a non chiedere. Le chiedo scusa”. Il problema igienico lamentato dalla ragazza per nascondere il vero problema, ovvero il taglio dei capelli, convincerà solo il Preside ad assegnare ad entrambe una punizione: “Uscite da qui, vi sedete, vi fate tagliare i capelli senza battere ciglio. Se non volete tagliarvi i capelli, voi sapete già dov’è la porta. Non c’è bisogno di passare dal gabinetto e dagli assorbenti. Poi, visto che il lavoro nobilita, appena vi sarete tagliate i capelli, vi tirate su le maniche e lavate le scale. Le scale che avete percorso fuggendo alla ricerca dell’assorbente“. Clicca qui per guardare il video di Roberta Maria Zacchero.

Roberta Maria Zacchero: punita insieme ad Alysia

Il Collegio 4 ha già messo alla prova Roberta Maria Zacchero e fin dai primi momenti della scorsa puntata abbiamo potuto conoscere il suo caratterino. Non è di certo incline a rispondere come la compagna Claudia Dorelfi, ma sta già dimostrando una forte intolleranza per il corpo docenti e per i Sorveglianti. Dopo essere stata sorpresa a darsi alla fuga per evitare il taglio dei capelli, la ragazza è riuscita comunque a mantenere quasi intatta la sua lunga chioma. Per lo meno la paura del caschetto è stata scongiurata sul nascere! Non sono state così fortunate altre sue compagne e forse il motivo di tanta clemenza da parte della parrucchiera va ricercata nelle motivazioni di Roberta: la madre ha lavorato molto per farle avere quel taglio di capelli e per la ragazzina accettare un taglio drastico avrebbe voluto dire mancarle in qualche modo di rispetto. “Ce l’ho col Preside perché non può capire cosa vuol dire tenere ai propri capelli, visto che è pelato. Con tutto il rispetto“, ha detto però prima di andare a finire sotto le forbici e affrontare la punizione che le è stata assegnata. Sopracciglio alzato anche quando Roberta ha visto la Sorvegliante passare sul pavimento delle scale subito dopo che lei e l’amica Alysia Piccamiglio avevano appena finito di pulire. Clicca qui per guardare il video di Roberta Maria Zacchero. Intanto la studentessa ha già trovato in Gabriele Montuori un probabile spasimante. “Che carina“, ha detto con voce giocosa il ragazzo durante una delle notti. “Non mi toccare mai più. Ti uccido“, ha replicato Roberta senza mezzi termini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA