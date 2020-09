Roberta Morise e Ignazio Boschetto in crisi oppure no? Nelle scorse settimane i fan si sono preoccupati per via delle insistenti voci su una rottura e addirittura l’addio definitivo e tutto per via di una violenta lite avvenuta durante una vacanza proprio nella terra del cantante de Il Volo, in Sicilia. Dopo quello che è successo, i due si sono separati per continuare il periodo estivo in due diversi luoghi e, soprattutto, lontani e forse in crisi, almeno fino a qualche giorno fa. Secondo quanto riporta il settimanale Chi in edicola oggi nelle sue Chicche, sembra proprio che non solo la crisi tra i due sia rientrata ma anche che Ignazio Boschetto sia volato a Cirò Marina, cittadina calabra che ha dato i natali alla Morise, per mettere una pezza a quanto è successo e non solo.

ROBERTA MORISE E IGNAZIO BOSCHETTO, PRESENTAZIONI IN FAMIGLIA DOPO LA CRISI?

In particolare, nel nuovo numero di Chi si legge: “Pace fatta dopo un’estate di tira e molla tra Roberta Morise e il giovane cantante de Il Volo Ignazio Boschetto. I due dopo un forte litigio che li ha divisi in Sicilia, poche settimane fa, si sono ricongiunti lo scorso weekend a Cirò Marina e Ignazio è diventato uno di famiglia dopo aver conosciuto gli affetti più cari della showgirl”. A quanto pare in questo caldo mese di agosto ci sono state le presentazioni ufficiali in famiglia in barba a tutti coloro che volevano i due ormai ben lontani e la Morise vicina (anche se i rumors sono stati smentiti) ad Eros Ramazzotti. Quale sarà il prossimo passo dalla coppia?



